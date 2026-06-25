Maa Inti Bangaaram Day 6 Collection: सामंथा की 'मां इंती बंगारम' का बॉक्स ऑफिस पर असली टेस्ट, क्या 6ठे दिन दिखा जादू?

Maa Inti Bangaaram Collection: सामंथा रुथ प्रभु स्टारर एक्शन-फैमिली ड्रामा फिल्म 'मां इंती बंगारम' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म ने अब तक 55 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं सामंथा की फिल्म ने छठे दिन कितने का कलेक्शन किया है.

छठे दिन कैसा रहा सामंथा की फिल्म का हाल?

Maa Inti Bangaaram Box Office Collection Day 6: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) स्टारर एक्शन-फैमिली ड्रामा फिल्म 'मां इंती बंगारम' (Maa Inti Bangaram) इन दिनों थिएटर्स में धमाल मचा रही है. फिल्म को मिल रहे शानदार 'वर्ड ऑफ माउथ' और फैमिली ऑडियंस के सपोर्ट ने इसे एक बड़ी हिट की रेस में ला खड़ा किया है. नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपने छठे दिन के सफर को तय कर चुकी है और अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि वीकेंड पर गदर मचाने के बाद क्या यह फिल्म वर्किंग डेज में भी अपना जादू दिखा पा रही है? सामंथा की फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने बुधवार को कितनी कमाई की.

वीकेंड पर 'सुपरहिट' वर्किंग डे आया पहला उतार-चढ़ाव

19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'मां इंती बंगारम' (Maa Inti Bangaaram Box Office Collection) की शुरुआत शानदार रही थी. ओपनिंग डे को फिल्म ने ₹6.20 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद शनिवार को 8.87 करोड़ और रविवार को फिल्म ने अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए 11.62 करोड़ का बिजनेस किया. लेकिन, सोमवार को फिल्म का असली टेस्ट शुरू हुआ. रविवार के मुकाबले मंडे को फिल्म के कलेक्शन में लगभग 59.4% की गिरावट देखी गई और इसने 4.75 करोड़ रुपए ही बटोरे. मंगलवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई रखी और करीब 4.03 करोड़ का का कारोबार किया. वहीं अब इसके बुधवार के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए है.

'मां इंती बंगारम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

सामंथा रुथ प्रभु स्टारर फिल्म 'मां इंती बंगारम' का जादू 6ठे दिन भी देखने को मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मां इंती बंगारम' ने रिलीज के पहले बुधवार को 2.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Day 1- 6.20 करोड़ रुपए

Day 2-: 8.87 करोड़ रुपए

Day 3- 11.62 करोड़ रुपए

Day 4- 4.75 करोड़ रुपए

Day 5- 4.03 करोड़ रुपए

Day 6- 2.90 करोड़ रुपए

भारत में कुल कलेक्शन- 33.20 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 38. 36 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 55.71 करोड़ रुपए

क्या है फिल्म की कहानी?

'मां इंती बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) की कहानी 'स्वर्णा' (सामंथा) नाम की एक आम घरेलू महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति डॉ. अनिरुद्ध (दिगंत मनचले) के पारंपरिक परिवार में फिट होने की कोशिश कर रही है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका खतरनाक अतीत सामने आ जाता है. इसके बाद अपने परिवार को बचाने के लिए स्वर्णा रसोई के बर्तनों को छोड़कर हथियार उठा लेती है. फिल्म में गुलशन देवैया और गौतमी भी अहम किरदारों में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…