Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: 'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक, जानें 5वें दिन का कलेक्शन

Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ ली है. फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा गया है.

'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक

Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: फिल्म मेकर इम्तियाज अली जब भी पर्दे पर कोई कहानी लाते हैं, तो वो सीधे दिल को छूती है. पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. हालांकि, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत काफी ठंडी और धीमी रही थी. लेकिन बेहतरीन रिव्यूज और सोशल मीडिया पर हो रही तारीफों के दम पर इस फिल्म ने वर्किंग डेज में बाजी पलट दी है.

मंगलवार को कलेक्शन में दिखा बड़ा उछाल

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'मैं वापस आऊंगा' ने अपनी रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को करीब 1.65 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा सोमवार की कमाई से भी ज्यादा है. आमतौर पर सोमवार के बाद फिल्मों की कमाई घटती है, लेकिन यहां ग्राफ ऊपर भागा है. अगर फिल्म के अब तक के सफर पर नजर डालें, तो इसका सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपये रहा है. इस नए उछाल के साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 9.93 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 8.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

दिल्ली-मुंबई के शो हुए हाउसफुल

इस फिल्म को मिल रहे प्यार का अंदाजा आप सोशल मीडिया से लगा सकते हैं. 'X' पर फैंस लगातार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मंगलवार के नाइट शो लगभग पूरी तरह पैक थे. बुकमायशो ऐप पर दिल्ली के मशहूर थियेटर्स जैसे पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक और पीवीआर विकास द्वारका में रात के शो के लिए सिर्फ आगे की एक-दो लाइनें ही खाली बची थीं. साफ है कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए थियेटर्स का रुख कर रहे हैं.

क्या है फिल्म की अनोखी कहानी?

यह एक आम प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि भारत के बंटवारे के दर्दनाक दौर की पृष्ठभूमि पर बुनी गई एक इमोशनल कहानी है. फिल्म में दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह एक 95 साल के बुजुर्ग के मुख्य किरदार में हैं, जिन्हें अचानक स्ट्रोक आता है क्योंकि वो हर हाल में पाकिस्तान जाना चाहते हैं. फिल्म में सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ उनके पोते के रोल में हैं, जो अपने दादाजी के टूटे-बिखरे अतीत के पन्नों को जोड़ने की कोशिश करता है. वहीं, युवा स्टार वेदांग रैना ने नसीरुद्दीन शाह के जवानी के दिनों का किरदार निभाया है और शरवरी वाघ उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.