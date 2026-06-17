google-preferred
  • Bollywood News
  • Box Office
  • Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: 'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक, ज...

Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: 'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक, जानें 5वें दिन का कलेक्शन

Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ ली है. फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा गया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 17, 2026 7:17 AM IST
Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: 'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक, जानें 5वें दिन का कलेक्शन

'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक

Main Vaapas Aaunga box office collection day 5: फिल्म मेकर इम्तियाज अली जब भी पर्दे पर कोई कहानी लाते हैं, तो वो सीधे दिल को छूती है. पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. हालांकि, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत काफी ठंडी और धीमी रही थी. लेकिन बेहतरीन रिव्यूज और सोशल मीडिया पर हो रही तारीफों के दम पर इस फिल्म ने वर्किंग डेज में बाजी पलट दी है.

'मैं वापस आऊंगा' का पाकिस्तानी फिल्ममेकर ने किया रिव्यू, कहा- 'जैसी उम्मीद थी, फिल्म...'
Also Read

'मैं वापस आऊंगा' का पाकिस्तानी फिल्ममेकर ने किया रिव्यू, कहा- 'जैसी उम्मीद थी, फिल्म...'

मंगलवार को कलेक्शन में दिखा बड़ा उछाल

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'मैं वापस आऊंगा' ने अपनी रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को करीब 1.65 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा सोमवार की कमाई से भी ज्यादा है. आमतौर पर सोमवार के बाद फिल्मों की कमाई घटती है, लेकिन यहां ग्राफ ऊपर भागा है. अगर फिल्म के अब तक के सफर पर नजर डालें, तो इसका सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपये रहा है. इस नए उछाल के साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 9.93 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 8.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

Main Vaapas Aaunga Collection Day 4: मंडे टेस्ट में ठंडी पड़ी दिलजीत की फिल्म, 4 दिनों में इतनी ही हुई कमाई
Also Read

Main Vaapas Aaunga Collection Day 4: मंडे टेस्ट में ठंडी पड़ी दिलजीत की फिल्म, 4 दिनों में इतनी ही हुई कमाई

दिल्ली-मुंबई के शो हुए हाउसफुल

इस फिल्म को मिल रहे प्यार का अंदाजा आप सोशल मीडिया से लगा सकते हैं. 'X' पर फैंस लगातार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मंगलवार के नाइट शो लगभग पूरी तरह पैक थे. बुकमायशो ऐप पर दिल्ली के मशहूर थियेटर्स जैसे पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक और पीवीआर विकास द्वारका में रात के शो के लिए सिर्फ आगे की एक-दो लाइनें ही खाली बची थीं. साफ है कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए थियेटर्स का रुख कर रहे हैं.

क्या है फिल्म की अनोखी कहानी?

यह एक आम प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि भारत के बंटवारे के दर्दनाक दौर की पृष्ठभूमि पर बुनी गई एक इमोशनल कहानी है. फिल्म में दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह एक 95 साल के बुजुर्ग के मुख्य किरदार में हैं, जिन्हें अचानक स्ट्रोक आता है क्योंकि वो हर हाल में पाकिस्तान जाना चाहते हैं. फिल्म में सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ उनके पोते के रोल में हैं, जो अपने दादाजी के टूटे-बिखरे अतीत के पन्नों को जोड़ने की कोशिश करता है. वहीं, युवा स्टार वेदांग रैना ने नसीरुद्दीन शाह के जवानी के दिनों का किरदार निभाया है और शरवरी वाघ उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Governor Box Office Day 5: मंगलवार के दिन Manoj Bajpayee ने छापे इतने करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मचा बवाल

Next Story

Governor Box Office Day 5: मंगलवार के दिन Manoj Bajpayee ने छापे इतने करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मचा बवाल