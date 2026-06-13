Main Vaapas Aaunga Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों से भिड़ने निकले Diljit Dosanjh, जानिए कितनी हुई कमाई?

Main Vaapas Aaunga Box Office Day 1: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) फाइनेंशियल थ्रिलर- पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'गवर्नर' (Governor) सिनेमाघरों में बवाल मचा रही है. हालांकि ये फिल्म अकेली नहीं है जो बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है. फिल्म 'गवर्नर' को टक्कर देने के लिए बॉक्स पर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भी दस्तक दे चुकी है. फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में वेदांग रैना और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी धमाल मचा रही है. फैंस पहली बार बड़े पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी देख रहे हैं. फिल्म में इन दोनों के अलावा नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ, नीलांजना घोष और पूजा तिवारी जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फैंस कई फिल्में होने के बाद भी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यही वजह है कि पहले ही दिन फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने तगड़ी कमाई की है. पहले दिन फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने 1.15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. इसके अलावा फिल्म के बीते दिन 2,302 शोज दिखाए गए थे. इसी के साथ 'मैं वापस आऊंगा' का ग्रॉस कलेक्शन 1.38 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 1.15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.
पहले दिन फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की ऑक्यूपेंसी 11 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि उम्मीद से थोड़ी कम है. हालांकि माना जा रहा है कि वीकेंड के मौके पर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का कलेक्शन बढ़ सकता है. शनिवार और रविवार को फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. वैसे भी वीकेंड पर लोग सिनेमाघरों की तरफ रुख करते हैं. ऐसे में 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.
फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह के पोते का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में 1947 में हुए भारत विभाजन को दिखाया गया है. कहानी नसीरुद्दीन शाह की लव स्टोरी के इर्दगिर्द गढ़ी गई है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे विभाजन की वजह से एक नौजवान की लव स्टोरी तबाह हो गई. बूढ़ा होने के बाद इस शख्स का पोता इस कहानी को खोजने निकलता है. दिलजीत दोसांझ ने इस किरदार में लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं वेदांग रैना ने नसीरुद्दीन शाह के जवानी का किरदार निभाया है. फिल्म में एआर रहमान ने शानदार म्यूजिक दिया है. इसके अलावा इरशाद कामिल ने फिल्म के गाने लिखे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…