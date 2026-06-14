Main Vaapas Aaunga Box Office Day 2: बॉक्स ऑफिस पर हुई Diljit Dosanjh की बल्ले बल्ले, बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने नोट

Main Vaapas Aaunga Box Office Day 2: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर रही है. चलिए जानते हैं कि वेदांग रैना और दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

Main Vaapas Aaunga Box Office Day 2

Main Vaapas Aaunga Box Office Day 2: इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' (Main Vaapas Aaunga) बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई हैं. बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया है. फिल्म में वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ, नीलांजना घोष और पूजा तिवारी जैसे सितार नजर आ रहे हैं. ऐसे में फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का हिट होना तो बनता ही है. अगर बात की जाए फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के अब तक के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 1.85 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इसी के साथ फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का नेट कलेक्शन 3.00 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 3.60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. दूसरे दिन फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के केवल 2,152 शोज ही दिखाए गए हैं. ये फिल्म इस समय मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) थ्रिलर-पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'गवर्नर' (Governor) को जमकर टक्कर दे रही है.

क्या होगा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का रविवार को हाल?

रिलीज के पहले दिन फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने केवल 1.15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. वीकेंड आते ही फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने नोट छापने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में माना जा सकता है कि रविवार को फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिले. हालांकि वीक डेज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के लिए थोड़े मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं. वैसे भी बॉक्स ऑफिस पर इस समय ऑप्शन्स की कोई कमी नहीं है. फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के अलावा और भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं.

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कहानी है कैसी?

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक पीरियड लव स्टोरी है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह के पोते का किरदार निभा रहे हैं. दिलजीत दोसांझ को पता चलता है कि आजादी से पहले उसकी दादा की एक लव स्टोरी थी. ये लव स्टोरी 1947 में हुए भारत विभाजन के दौरान तबाह हो गई. अपने दादा की लव स्टोरी दिलजीत दोसांझ को झकझोरकर रख देती है. फिल्म में वेदांग रैना ने नसीरुद्दीन शाह के यंग एज का किरदार निभाया है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को काफी पसंद किया जा रहा है. लोग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना के काम को काफी पसंद कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…