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Main Vaapas Aaunga Collection Day 3: तीसरे दिन 'मैं वापस आऊंगा' की धुंआंधार कमाई, तगड़ी उछाल के साथ फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Main Vaapas Aaunga Collection Day 3: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर छा गई है. भारत-पाकिस्तान विभाजन के दर्द पर बनी इस इमोशनल लव स्टोरी ने रविवार को शानदार कमाई की.

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By: Shreya Pandey | Published: June 15, 2026 7:40 AM IST
Main Vaapas Aaunga Collection Day 3: तीसरे दिन 'मैं वापस आऊंगा' की धुंआंधार कमाई, तगड़ी उछाल के साथ फिल्म ने कमाए इतने करोड़

वीकेंड पर फिल्म ने इतनी की कमाई

जब भी इम्तियाज अली, ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल की तिकड़ी साथ आती है, तो कुछ कमाल जरूर होता है. 'रॉकस्टार', 'तमाशा' और 'चमकीला' के बाद, यह तिकड़ी अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ वापस लौट आई है. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बैकड्रॉप पर बनी यह रोमांटिक-ड्रामा फिल्म दर्शकों के दिलों को छू रही है. अच्छी माउथ पब्लिसिटी की वजह से फिल्म की कमाई में लगातार बढ़त देखी जा रही है. आइए देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है.

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संडे को बॉक्स ऑफिस पर दिखा दम

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'मैं वापस आऊंगा' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 2.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. शुरुआती दिनों के मुकाबले रविवार की कमाई में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जो यह साफ बताती है कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और वे इसे दूसरों को देखने की सलाह दे रहे हैं. फिलहाल यह फिल्म देश भर में 2,097 शोज के साथ थिएटर्स में चल रही है.

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अब तक की कुल कमाई

फिल्म के सफर की शुरुआत की बात करें, तो इसने पहले दिन यानी शुक्रवार को 1.15 करोड़ की ओपनिंग की थी. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और 1.85 करोड़ की कमाई की. रविवार के कलेक्शन को मिलाकर अब इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 5.35 करोड़ हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 6.37 करोड़ तक पहुंच चुका है.

क्या है फिल्म की खास कहानी?

यह फिल्म एक आम लव स्टोरी नहीं है, यह इतिहास के एक गहरे दर्द को बयां करती है. फिल्म की कहानी एक 95 साल के बुजुर्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में किसी भी तरह पाकिस्तान जाने की जिद पर अड़ा है, लेकिन अचानक उसे स्ट्रोक आ जाता है. उसका पोता, दादाजी की पुरानी यादों के बिखरे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है. फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि सरहदें खिंच जाने के इतने सालों बाद भी इंसानी दिलों पर उसका क्या असर रहा है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

ताहिरा कश्यप ने की जमकर तारीफ

फिल्म को बॉलीवुड से भी खूब प्यार मिल रहा है. आयुष्मान खुराना की पत्नी और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की तारीफों के पुल बांधे हैं. उन्होंने लिखा, "इसे कहते हैं लेजेंड का काम! अगर प्यार की कोई भाषा होती, तो वो यही फिल्म होती. मेरे गले में एक रोड़ा अटका हुआ था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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