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Main Vaapas Aaunga Collection Day 4: मंडे टेस्ट में ठंडी पड़ी दिलजीत की फिल्म, 4 दिनों में इतनी ही हुई कमाई

Main Vaapas Aaunga Collection Day 4: इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को दर्शकों से तारीफ तो मिल रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार धीमी है. फिल्मों के लिए असली परीक्षा तो मंडे टेस्ट होता है. आइए जानते हैं सोमवार को फिल्म ने कितनी कमाई की.

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By: Shreya Pandey | Published: June 16, 2026 7:22 AM IST
Main Vaapas Aaunga Collection Day 4: मंडे टेस्ट में ठंडी पड़ी दिलजीत की फिल्म, 4 दिनों में इतनी ही हुई कमाई

'मैं वापस आऊंगा' की चौथे दिन की कमाई

Main Vaapas Aaunga Collection Day 4: डायरेक्टर इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' पिछले शुक्रवार 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. हालांकि फिल्म को देखने वाले लोगों और क्रिटिक्स से तारीफें तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन यह तारीफ बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई में नहीं बदल पाई. फिल्म ने शुक्रवार को एक ठीक-ठाक शुरुआत की थी और वीकेंड पर इसकी कमाई में थोड़ा उछाल भी देखा गया. लेकिन सोमवार आते ही, यानी रिलीज के चौथे दिन, फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट आई है.

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फिल्म की डे वाइज कमाई

पहला दिन (शुक्रवार): 1.15 करोड़
दूसरा दिन (शनिवार): 1.85 करोड़
तीसरा दिन (रविवार): 2.50 करोड़
चौथा दिन (सोमवार): 1.25 करोड़
कुल नेट कलेक्शन : 6.75 करोड़

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चौथे दिन की कमाई और गिरावट

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को 'मैं वापस आऊंगा' ने घरेलू मार्केट में करीब 1.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. रविवार को फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसका मतलब है कि सोमवार को इसकी कमाई में पूरे 50% की गिरावट आई है. सोमवार को यह फिल्म देशभर के 2,139 शोज में दिखाई गई. चार दिनों की कुल कमाई को मिलाकर देखें तो फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन लगभग 6.75 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 8.10 करोड़ रुपये हो गया है.

सिनेमाघरों में कई फिल्मों से टक्कर

'मैं वापस आऊंगा' के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिकना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सिनेमाघरों में इस समय कई बड़ी फिल्में एक साथ चल रही हैं. इस शुक्रवार को इसके साथ कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' और हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे' भी रिलीज हुई है. इसके अलावा, पहले से चल रही राम चरण की 'पेड्डी' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' भी दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

यह फिल्म एक 95 साल के बुजुर्ग की भावुक कहानी है, जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय खोए अपने अतीत और जिंदगी के उस हिस्से को दोबारा जीना चाहते हैं. कहानी में उनका पोता अपने दादाजी को सुकून दिलाने के लिए उनके अतीत के बिखरे पन्नों को समेटने की कोशिश करता है. इस दौरान वह उन दर्दनाक हालातों और तकलीफों को करीब से देखता है, जिससे बंटवारे के समय लोग गुजरे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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