Main Vaapas Aaunga Collection Day 6: धीमी नहीं पड़ रही 'मैं वापस आऊंगा' की रफ्तार, छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही फिल्म

Main Vaapas Aaunga Collection Day 6: बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज अली एक बार फिर दर्शकों के दिलों को छूने वाली एक अनोखी प्रेम कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है 'मैं वापस आऊंगा'. भारत-पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शरवरी और बनिता संधू जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है. हालांकि, फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन पॉजिटिव रिव्यूज और माउथ पब्लिसिटी की बदौलत इसकी कमाई में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'मैं वापस आऊंगा' ने अपनी रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को करीब 1.75 करोड़ का बिजनेस किया है. यह मंगलवार की कमाई से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन वर्किंग डेज के हिसाब से इसे एक बेहद मजबूत कलेक्शन माना जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि इस हफ्ते थिएटर्स में 'हॉन्टेड 3D' और 'भारत भाग्य विधाता' जैसी कई और फिल्में भी रिलीज हुई हैं, लेकिन उनके बीच भी 'मैं वापस आऊंगा' अपनी जगह बनाने में कामयाब रही.
अगर अब तक की कुल कमाई की बात करें, तो इस फिल्म ने भारत में अब तक 10.05 करोड़ का नेट कलेक्शन और 11.98 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने अपना सबसे ज्यादा कलेक्शन संडे को किया था, जब इसने एक ही दिन में 2.50 करोड़ बटोरे थे.
'मैं वापस आऊंगा' एक आम लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह जज्बातों और रिश्तों को बयां करती है. कहानी एक 95 साल के बुजुर्ग की है, जिन्हें अचानक स्ट्रोक आ जाता है. वह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में किसी भी तरह पाकिस्तान जाना चाहते हैं. उनका पोता उनकी इस बेचैनी को समझने की कोशिश करता है और धीरे-धीरे उनके अतीत के उन पन्नों को जोड़ता है, जो देश के बंटवारे से जुड़े हैं. फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि सरहदें खिंच जाने के इतने सालों बाद भी इंसानी दिलों पर उसका क्या असर रहा है.
दिलचस्प बात यह है कि इसी मंगलवार को इम्तियाज अली ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया और उनके लिए फिल्म को मिल रहा यह प्यार किसी बेस्ट बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है. अपनी खुशी जाहिर करते हुए इम्तियाज ने कहा, "मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहता था, वो उन तक पहुंच गई है. इस बार दर्शक, खासकर युवा, फिल्म को बेहद शांति और ध्यान से देख रहे हैं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.