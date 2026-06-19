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Main Vaapas Aaunga Collection Day 7: इम्तियाज-दिलजीत की 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में आया उछाल, दर्शकों का दिल जीत रही है फिल्म

Main Vaapas Aaunga Collection Day 7: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. पाॅजिटिव रिव्यू के दम पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 19, 2026 7:39 AM IST
Main Vaapas Aaunga Collection Day 7: इम्तियाज-दिलजीत की 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में आया उछाल, दर्शकों का दिल जीत रही है फिल्म

'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में आया उछाल

Main Vaapas Aaunga Collection Day 7: मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रही है. 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं. भले ही फिल्म की शुरुआत थोड़ी ठंडी रही हो, लेकिन कहानी के दम पर इसने थिएटर्स में अपनी जगह बना ली है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रिलीज के सातवें दिन को करीब 2.20 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 12.25 करोड़ हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 14.45 करोड़ तक पहुंच चुका है. फिल्म अभी भी देश भर के 2138 शोज में दिखाई जा रही है.

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कैसा रहा पहले हफ्ते का कलेक्शन?

फिल्म का पहले हफ्ते का सफर उतार-चढ़ाव भरा लेकिन मजेदार रहा. ओपनिंग डे को फिल्म ने केवल 1.15 करोड़ कमाए थे. शनिवार को फिल्म की कमाई बढ़कर 1.85 करोड़ हुई और रविवार को यह अपने सबसे शानदार 2.50 करोड़ पर पहुंच गई. सोमवार को वर्किंग डे होने की वजह से कलेक्शन थोड़ा गिरा और 1.15 करोड़ रहा. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मंगलवार और बुधवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी 1.65 करोड़ और 1.75 करोड़ का बिजनेस किया.

क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक 95 साल के बुजुर्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें पाकिस्तान जाने की कोशिश के दौरान स्ट्रोक आ जाता है. इसके बाद उनका पोता उनके पुराने दिनों की यादों को जोड़ना शुरू करता है, जिससे देश के बंटवारे के वक्त के गहरे जख्म और दर्दनाक इतिहास सामने आता है.

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इम्तियाज अली और एआर रहमान की हिट जोड़ी

इस फिल्म की एक और बड़ी खासियत इसका म्यूजिक है. इस फिल्म के जरिए इम्तियाज अली और संगीतकार एआर रहमान ने पांचवीं बार एक साथ काम किया है. इससे पहले यह जोड़ी 'रॉकस्टार', 'हाइवे', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दे चुकी है.

डायरेक्टर इम्तियाज अली ने क्या कहा?

फिल्म की धीमी शुरुआत पर बात करते हुए इम्तियाज अली ने कहा, "हमारी फिल्म किसी बड़े कमर्शियल स्टार के भरोसे नहीं बनी है, इसलिए हमें पता था कि इसकी शुरुआत ऐसी ही होगी. यह कोई बड़े धमाके के साथ ओपनिंग करने वाली फिल्म नहीं थी. जब लोग इसे देखेंगे और दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तभी यह फिल्म आगे बढ़ेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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