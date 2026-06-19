Main Vaapas Aaunga Collection Day 7: इम्तियाज-दिलजीत की 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में आया उछाल, दर्शकों का दिल जीत रही है फिल्म

Main Vaapas Aaunga Collection Day 7: मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रही है. 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं. भले ही फिल्म की शुरुआत थोड़ी ठंडी रही हो, लेकिन कहानी के दम पर इसने थिएटर्स में अपनी जगह बना ली है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रिलीज के सातवें दिन को करीब 2.20 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 12.25 करोड़ हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 14.45 करोड़ तक पहुंच चुका है. फिल्म अभी भी देश भर के 2138 शोज में दिखाई जा रही है.
फिल्म का पहले हफ्ते का सफर उतार-चढ़ाव भरा लेकिन मजेदार रहा. ओपनिंग डे को फिल्म ने केवल 1.15 करोड़ कमाए थे. शनिवार को फिल्म की कमाई बढ़कर 1.85 करोड़ हुई और रविवार को यह अपने सबसे शानदार 2.50 करोड़ पर पहुंच गई. सोमवार को वर्किंग डे होने की वजह से कलेक्शन थोड़ा गिरा और 1.15 करोड़ रहा. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मंगलवार और बुधवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी 1.65 करोड़ और 1.75 करोड़ का बिजनेस किया.
इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक 95 साल के बुजुर्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें पाकिस्तान जाने की कोशिश के दौरान स्ट्रोक आ जाता है. इसके बाद उनका पोता उनके पुराने दिनों की यादों को जोड़ना शुरू करता है, जिससे देश के बंटवारे के वक्त के गहरे जख्म और दर्दनाक इतिहास सामने आता है.
इस फिल्म की एक और बड़ी खासियत इसका म्यूजिक है. इस फिल्म के जरिए इम्तियाज अली और संगीतकार एआर रहमान ने पांचवीं बार एक साथ काम किया है. इससे पहले यह जोड़ी 'रॉकस्टार', 'हाइवे', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दे चुकी है.
फिल्म की धीमी शुरुआत पर बात करते हुए इम्तियाज अली ने कहा, "हमारी फिल्म किसी बड़े कमर्शियल स्टार के भरोसे नहीं बनी है, इसलिए हमें पता था कि इसकी शुरुआत ऐसी ही होगी. यह कोई बड़े धमाके के साथ ओपनिंग करने वाली फिल्म नहीं थी. जब लोग इसे देखेंगे और दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तभी यह फिल्म आगे बढ़ेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.