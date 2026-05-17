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Ek Din Lifetime Collection: जुनैद की फिल्म 'Ek Din' के मेकर्स को लगा करोड़ों का चूना, फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन देख हो जाएंगे हैरान

Ek Din Lifetime Collection: जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है. भारी उम्मीदों के साथ रिलीज हुई यह फिल्म अपने बजट का 20 प्रतिशत भी नहीं निकाल पाई और फ्लॉप साबित हुई.

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By: Shreya Pandey | Published: May 17, 2026 2:41 PM IST
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एक दिन का लाइफटाइम कलेक्शन

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'एक दिन' जुनैद खान की दूसरी और साई पल्लवी की पहली बॉलीवुड फिल्म थी. हालांकि, सुनील पांडे के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही. फिल्म ने पहले हफ्ते में 4 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई गिरकर केवल 30 लाख रुपये रह गई. फिल्म का कुल लाइफटाइम नेट कलेक्शन 4.30 करोड़ रुपये रहा है. जुनैद खान की पिछली फिल्म 'लवयापा' ने भी करीब 7.69 करोड़ का ही बिजनेस किया था, जिसका मतलब है कि जुनैद की शुरुआती दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 'फ्लॉप' रही हैं.

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बजट का भारी नुकसान

'एक दिन' ने बॉक्स ऑफिस पर महज 1.15 करोड़ की ओपनिंग की थी. यह जुनैद की पिछली फिल्म 'लवयापा' (1.25 करोड़) की ओपनिंग से भी कम थी, जिसने पहले दिन से ही फिल्म के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी. फिल्म को करीब 25 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया था. लेकिन लाइफटाइम कलेक्शन (4.30 करोड़) को देखते हुए फिल्म अपने बजट का केवल 17 प्रतिशत हिस्सा ही वसूल पाई है. बतौर प्रोड्यूसर आमिर खान के लिए यह एक बड़ा झटका है. आंकड़ों के अनुसार, इस फिल्म से आमिर खान को करीब 20.7 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है.

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साई पल्लवी का फीका बॉलीवुड डेब्यू

साउथ की सुपरस्टार साई पल्लवी से बॉलीवुड को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी पहली हिंदी फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया. हालांकि, उनके फैंस अब उन्हें रणबीर कपूर के साथ 'रामायण' में माता सीता के रोल में देखने का इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म की स्टारकास्ट

सुनील पांडे द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जुनैद और साई पल्लवी के अलावा कुणाल कपूर, कवीन दवे और रेशमा शेट्टी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. फिल्म को आमिर खान के साथ मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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