Mana Shankara Vara Prasad Garu BO collection day 7: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' से आगे निकली चिरंजीवी की नई फिल्म, जानें कितनी हुई कमाई

इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की एक फिल्म रिलीज हुई है, जो 7 दिन में भी जबरदस्त कमाई दिखा रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की 400 करोड़ वाली फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.1

By: Shreya Pandey  |  Published: January 19, 2026 11:34 AM IST

बॉक्स ऑफिस पर इस बार संक्रांति के मौके पर असली 'मेगा' धमाका हुआ है. चिरंजीवी की नई फिल्म 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' (MSVPG) ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी. फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और इसने कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की बड़ी बजट वाली फिल्म 'द राजा साब' को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं...

7वें दिन की कमाई

अनिल रविपुडी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने संडे यानी 18 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाई. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने सातवें दिन करीब 17.50 करोड़ का बिजनेस किया. हालांकि यह शनिवार के 18.9 करोड़ से थोड़ा सा कम है, लेकिन, संडे का क्रेज ऐसा था कि थिएटरों में पैर रखने की जगह नहीं थी. सबसे खास बात ये है कि रिलीज के इतने दिन बाद भी फिल्म की कमाई 'सिंगल डिजिट' में नहीं आई है. 7 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 157.75 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. यह चिरंजीवी के करियर की अब तक की सबसे तेज 150 करोड़ी फिल्म बन गई है.

सिनेमाघरों का कैसा रहा हाल?

संडे को तेलुगु राज्यों में इस फिल्म की जबरदस्त ऑक्यूपेंसी देखने को मिली. आंकड़ों के अनुसार, सुबह के शोज में करीब 45% लोग पहुंचे. दोपहर तक यह ग्राफ बढ़कर 67% हो गया और शाम को जब 75% सीटें फुल रहीं. रात के शोज में थोड़ी गिरावट आई, पर तब तक फिल्म अच्छी कमाई कर चुकी थी.

MSVPG vs 'द राजा साब'

अगर हम तुलना करें, तो प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका हाल थोड़ा ढीला है. 10वें दिन प्रभास की फिल्म केवल 2.50 करोड़ ही बटोर पाई, जिससे उसका टोटल कलेक्शन 139.25 करोड़ हो सका है. साफ है कि इस रेस में चिरंजीवी ने प्रभास को पछाड़ दिया है और 'MSVPG' आगे और भी कमाई करने वाली है. चिरंजीवी की फिल्म जल्द ही 200 करोड़ी क्लब में एंट्री कर सकती है.

क्या है फिल्म के अंदर की कहानी?

फिल्म की कहानी में चिरंजीवी ने शंकरा वारा प्रसाद नाम के एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर (NIA एजेंट) का किरदार निभाया हैं. उनका मिशन है अपने परिवार को दुश्मनों से बचाना. वहीं, लेडी सुपरस्टार नयनतारा एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी बनी हैं. फिल्म में अनिल रविपुडी का वही सिग्नेचर स्टाइल है, थोड़ा एक्शन, ढेर सारा ड्रामा और बीच-बीच में हंसाने वाली कॉमेडी. यही वजह है कि फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को हाथों-हाथ ले रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

