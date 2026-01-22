Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 10: सिनेमाघरों में धुंआधार कमाई कर रही चिरंजीवी की फिल्म, 10 दिन में इतनी हुई कमाई

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'मन शंकर वरा प्रसाद' (MSVP) ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का जो परचम लहराया है, उसने टॉलीवुड के कई पुराने रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला दिया है. महज 10 दिनों के भीतर इस फिल्म ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो बड़े-बड़े सितारों के लिए सपना होता है. संक्रांति और पोंगल के सीजन में रिलीज हुई तमाम तमिल और तेलुगु फिल्मों के बीच MSVP इकलौती ऐसी फिल्म बनकर उभरी है, जिसने बेहतरीन कमाई की है.
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की दहाड़
रिलीज के 10वें दिन, यानी बुधवार 21 जनवरी को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा. शुरुआती 10 दिनों में ही फिल्म ने भारत में 175 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया है. ग्लोबल लेवल पर तो फिल्म पहले ही 300 करोड़ का आंकड़ा छूकर तहलका मचा चुकी है. हालांकि, वीकडे में फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि आने वाले रिपब्लिक डे के लंबे वीकेंड और छुट्टी के कारण इसकी कमाई में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आएगा.
TRENDING NOW
टिकट की प्राइज हुए कम
फिल्म की सफलता को और बढ़ाने के लिए मेकर्स ने एक मास्टरस्ट्रोक खेला है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म की टिकट दरों में जो बढ़ोतरी की गई थी, उसे अब कम कर दिया गया है. सोमवार से ही यहां रेगुलर टिकट प्राइस पर फिल्म दिखाई जा रही है. यहां गुरुवार से टिकटों के प्राइज नॉर्मल कर दिए जाएंगे. कीमतें कम होने से अब वे दर्शक भी सिनेमाघरों का रुख करेंगे जो बढ़ी हुई कीमतों की वजह से फिल्म नहीं देख पाए थे. 26 जनवरी की छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड के चलते दर्शकों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है.
तेलुगु सिनेमा में रचा नया इतिहास
'मन शंकर वरा प्रसाद' ने नॉन-पैन इंडिया (सिर्फ तेलुगु भाषा की) फिल्मों के मामले में एक नया रिकॉर्ड्स बनाया है.
फिल्म का पहले हफ्ते का नेट कलेक्शन 157.75 करोड़ रहा, जो कि तेलुगु सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है.
अगर 'बाहुबली 2' और 'RRR' जैसी बहुभाषी पैन-इंडिया फिल्मों को छोड़ दें, तो MSVP ने 'सैरा नरसिम्हा रेड्डी' और 'संक्रांति की वस्तुन्नम' जैसी फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया है. MSVP के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर इसके सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं है. 30 जनवरी तक कोई बड़ी रिलीज न होने के कारण फिल्म के पास कमाई करने के बड़े मौके हैं. चिरंजीवी के करियर की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और इसके आंकड़े अभी और बढ़ने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates