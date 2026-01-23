Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 11: सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है चिरंजीवी की फिल्म, 200 करोड़ी क्लब से इतनी है दूर

साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर तहलका मचा रही है. यह फिल्म तेलुगु की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है. इसने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं. आइए जानते हैं...

साउथ सिनेमा में मेगास्टार कहे जाने वाले चिरंजीवी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहें हैं. संक्रांति के मौके पर 12 जनवरी को रिलीज हुई उनकी फिल्म 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है. रिलीज के 11वें दिन भी फिल्म का जादू कम नहीं हुआ है और यह धीरे-धीरे चिरंजीवी के करियर की सबसे बड़ी हिट बनने की ओर बढ़ रही है. त्योहारों का खुमार उतरने के बाद अक्सर फिल्मों की कमाई में गिरावट देखी जाती है, और इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. शुरुआती 10 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 175.85 करोड़ रुपये बटोरने के बाद, 11वें दिन यानी गुरुवार को फिल्म ने करीब 3.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

जानें फिल्म ने कितनी की कमाई?

अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो 9वें दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ और 10वें दिन 4.2 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि कलेक्शन ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि वर्किंग डेज के हिसाब से ये आंकड़े बहुत सही हैं. अब भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 179 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. अब फिल्म जगत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी? फिल्म जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए 300 करोड़ का लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता, यह इसी हफ्ते के वीकेंड में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.

वर्ल्डवाइड लेवल पर फिल्म का कलेक्शन

भारत में जहां फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसने तहलका मचा दिया है. चिरंजीवी की इस 'मास एंटरटेनर' ने दूसरे वीकेंड पर ही 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली थी. फिल्म के एक्सटेंडेड पहले हफ्ते की बात करें तो दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 220 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले तेलुगु राज्यों से आया है.

फिल्म के बारे में कुछ खास बातें

अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी काफी इमोशन और एक्शन से भरपूर है. फिल्म का नाम चिरंजीवी के फिल्म के नाम (शिवशंकर वर प्रसाद) पर आधारित है. इसमें कहानी एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी, शंकर वर प्रसाद के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी अलग हो चुकी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. अपनी फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर फैंस का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि "इस जीत का असली श्रेय दर्शकों, मेगा फैंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पूरी टीम की मेहनत को जाता है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

