Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 18: धड़ल्ले से कमा रही है चिरंजीवी की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर 18वें दिन हुई इतनी कमाई

संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकर वरा प्रसाद गारू' (Mana Shankar Vara Prasad Garu) ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और तीसरे हफ्ते में भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. अनिल रविपुडी के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों का मनोरंजन कर रही है और इसके साथ ही कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना रही है. यहां फिल्म की 18 दिनों की सफर की पूरी कमाई के बारे में बताया गया है. यह चिरंजीवी के करियर की एक और यादगार फिल्म बन गई है.
200 करोड़ के पार पहुंची कमाई
किसी भी फिल्म के लिए रिलीज के तीसरे हफ्ते तक दर्शकों को थिएटर तक खींचना मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन चिरंजीवी की इस फिल्म ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. फिल्म ने अपने पहले और दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी. अब 18वें दिन यानी गुरुवार, 29 जनवरी 2026 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने अपने 18वें दिन करीब 1.9 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इस कमाई के साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 201 करोड़ तक पहुंच गई है. वर्किंग डेज होने के बावजूद करोड़ों में कमाई करना यह दर्शाता है कि फिल्म को लेकर वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव है.
TRENDING NOW
पहले दिन से अब तक की कमाई
संक्रांति की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म ने बहुत शानदार शुरुआत की. इसके कलेक्शन में मामूली गिरावट आई, लेकिन चिरंजीवी के स्वैग ने फिल्म को सिनेमाघरों में टिकाए रखा. वीकेंड पर आए जबरदस्त उछाल ने इसे 200 करोड़ क्लब के करीब कर दिया. अब फिल्म एक मजबूत रनर के रूप में उभर रही है, जो हर दिन अपनी झोली में करोड़ों रुपये बटोर रही है. चिरंजीवी का स्क्रीन प्रेजेंस और उनका एक्शन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
अनिल रविपुडी का विजन
निर्देशक अनिल ने फैमिली इमोशन्स और हाई-वोल्टेज ड्रामा का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ रहा है. इस फिल्म में केवल एक्शन नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की कहानी को भी बखूबी दिखाती है. फिल्म की कहानी एक सिक्योरिटी ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी उस पत्नी और बच्चों की ढाल बनता है जिनसे वह सालों पहले अलग हो गया था. उसे उन्हें एक खतरनाक पूर्व-पुलिस अधिकारी के चंगुल से बचाना है. इस मिशन के दौरान उसे 6 साल से टूटे हुए अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने का मौका मिलता है. सुरक्षा, परिवार और जज्बातों की यह जंग दर्शकों को इमोशनल रूप से जोड़ लेती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates