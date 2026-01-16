Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 4: प्रभास की 'द राजा साब' से आगे निकल गई चिरंजीवी की फिल्म, जानें कितनी हुई कमाई

साउथ इंडस्ट्री में इन दिनों चिरंजीवी और प्रभास की फिल्म रिलीज हुई है. चिरंजीवी की फिल्म अब प्रभास को बड़ी बजट वाली फिल्म से आगे निकल चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म का कलेक्शन?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त साउथ इंडियन सिनेमा के दो दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. एक तरफ प्रभास की हॉरर-कॉमेडी 'द राजा साब' है, तो दूसरी तरफ मेगास्टार चिरंजीवी की एक्शन-कॉमेडी 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू'. आंकड़ों की मानें तो चिरंजीवी की फिल्म ने चौथे दिन ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि उसने प्रभास की फिल्म के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. चिरंजीवी की 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंका दिया है. संक्रांति के त्योहार का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला है.

फिल्म ने कितनी की कमाई

तीसरे दिन की कमाई के मुकाबले चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल आया और इसने 24.14 करोड़ का शानदार बिजनेस किया. सिर्फ 4 दिनों के भीतर फिल्म ने भारत में 103.99 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. गुरुवार को तेलुगु बेल्ट में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 75.10% रही, जो यह दिखाती है कि दर्शकों को चिरंजीवी का एक्टिंग पसंद आ रहा है. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने चिरंजीवी की पिछली कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को महज 4 दिनों में धूल चटा दी है. चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर ने 30.63 करोड़ की कमाई की थी. एक्टर की फिल्म आचार्य ने 56.14 करोड़ का कलेक्शन किया और गॉडफादर ने 74.03 करोड़ की कमाई की. अब ये फिल्में इस फिल्म से पीछे छूट चुकी हैं. अब ये देखना होगा कि क्या यह फिल्म 'वॉलतेयर वीरय्या' के 161.06 करोड़ के लाइफटाइम रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी?

TRENDING NOW

चिरंजीवी vs प्रभास

अगर दोनों फिल्मों की तुलना की जाए, तो चौथे दिन की कमाई के मामले में चिरंजीवी ने प्रभास को पीछे छोड़ दिया है. प्रभास की फिल्म ने अपने 7वें दिन करीब 5.65 करोड़ की कमाई की, जिससे उसका कुल इंडिया कलेक्शन 130 करोड़ पहुंच गया है. वहीं चिरंजीवी की फिल्म ने अपने 4थे दिन ही 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. यह फिल्म जल्द ही प्रभास की फिल्म के कुल कलेक्शन को पार कर सकती है.

फिल्म में क्या है खास?

साहू गरपाती और सुष्मिता कोनिडेला द्वारा निर्मित इस फिल्म में चिरंजीवी एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रोल में हैं. उन्होंने एक ऐसी जांबाज अफसर की है जो देश की रक्षा करता है और अपने टूटे हुए परिवार और बच्चों को भी फिर से एकजुट करने की कोशिश में लगा है. फिल्म में नयनतारा, वेंकटेश और कैथरीन ट्रेसा ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more