MSVPG Box Office collection day 8: चिरंजीवी की इस फिल्म ने एक्टर की अपनी फिल्म 'वाल्टेयर वीरय्या' को दी मात, 8वें दिन हुई इतनी कमाई

Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 8: चिरंजीवी की फिल्म इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने एक्टर के पिछले कई फिल्मों के लाइफटाइम कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं...

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' (MSVPG) का जलवा कायम है. संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में ऐसी धमक दिखाई है कि देखते ही देखते कमाई का आंकड़ा आसमान छूने लगा है. आज इस फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन और इसकी सफलता की कहानी को जानते हैं.

8वें दिन की कमाई

अनिल रविपुडी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 12 जनवरी को रिलीज हुई थी. रिलीज के आठवें दिन यानी सोमवार, 19 जनवरी को फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म ने मजबूती से कदम जमाए रखे. Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 8वें दिन भारत में करीब 8.00 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब 165.90 करोड़ के पार पहुंच गई है. फिल्म ने पहले दिन 32.25 करोड़ की जबरदस्त ओपनिंग को. दूसरे दिन इस फिल्म ने 18.75 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 19.5 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन कमाई में उछाल आया और 22 करोड़ का बिजनेस है. पांचवें दिन इस फिल्म ने 19.5 करोड़ की कमाई की. छठवें दिन इस फिल्म ने 18.9 करोड़ कमाए. 7वां दिन फिल्म ने 17.65 करोड़ की कमाई की और 8वें दिन इसने 8 करोड़ की कमाई की है.

चिरंजीवी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने मेगास्टार चिरंजीवी की पिछली कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर ने 30.63 करोड़ कमाए थे. आचार्य ने 56.14 करोड़ का बिजनेस किया था. गॉडफादर ने 74.03 करोड़ की कमाई की थी. वहीं वॉलटेयर वीराय्या 161.06 करोड़ छापे थे. अब यह फिल्म चिरंजीवी की हालिया रिलीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म का नाम 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' बहुत खास है, क्योंकि यह चिरंजीवी के असली नाम 'शिवशंकर वारा प्रसाद' से लिया गया है. कहानी की बात करें तो चिरंजीवी इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर (शंकरा वारा प्रसाद) के रोल में हैं. वह अपनी पत्नी और बच्चों से 6 साल से अलग रह रहे हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पुराना दुश्मन उनके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है. शंकरा कैसे अपनी फैमिली को बचाता है और कैसे ये बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होता है, यही फिल्म का मुख्य हिस्सा है.

शानदार स्टारकास्ट और कहानी

फिल्म में न केवल चिरंजीवी और नयनतारा की जोड़ी जमी है, बल्कि वेंकटेश और कैथरीन ट्रेसा ने भी अपने किरदारों से जान फूंक दी है. अनिल रविपुडी ने इसमें कॉमेडी और एक्शन का ऐसा तड़का लगाया है कि फैमिली ऑडियंस इसे खूब पसंद कर रही है. जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ों क्लब में एंट्री कर सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

