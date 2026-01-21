Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 9: चिरंजीवी की फिल्म ने तोड़े तेलुगु के सभी रिकॉर्ड्स, जानें कितनी हुई कमाई

साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म मन शंकरा वाराप्रसाद गारू ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी बेहतरीन कमाई कर रही है. आइए जानते हैं...

तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें क्यों मेगास्टार कहा जाता है. उनकी नई फिल्म 'मना शंकरा वरप्रसाद गारू' ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल धूम मचाई है, बल्कि संक्रांति के मौके पर रिकॉर्ड्स की ऐसी सुनामी लाई है कि बड़े-बड़े ट्रेड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया हैं. 9वें दिन की शुरुआत में फिल्म एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां पहुंचना रीजनल फिल्मों के लिए एक सपना होता है.

पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस धमाका

फिल्म की रिलीज संक्रांति के त्यौहार के साथ हुई, जिसका उसे भरपूर फायदा मिला. 'मना शंकरा वरप्रसाद गारू' ने अपने पहले हफ्ते में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 170.64 करोड़ का नेट कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. दुनिया भर के सिनेमाघरों से मिले प्यार की बदौलत, फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में ही 225 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया था.

जानें कितनी हुई कमाई

किसी भी फिल्म के लिए असली चुनौती त्यौहार के खत्म होने के बाद 'वर्किंग मंडे' को होती है. सोमवार को जब फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में एंट्री की तो माना जा रहा था कि कमाई में भारी गिरावट आएगी. लेकिन चिरंजीवी के जादू ने इस सोच को बदल दिया. सोमवार को फिल्म ने केवल 45% की गिरावट के साथ घरेलू बाजार में 9 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन किया. आठ दिनों के सफर के बाद, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 167 करोड़ हो चुका है. वहीं विदेशों में भी मेगास्टार का जादू छाया हुआ है, जहां फिल्म अब तक $4.5 मिलियन से अधिक की कमाई कर चुकी है. मेकर्स का दावा है कि फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है.

तेलुगु सिनेमा के असली किंग

इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका 'तेलुगु-ओनली' रिकॉर्ड है. अगर हम बाहुबली 2 और RRR जैसी पैन-इंडिया फिल्मों को अलग रख दें, तो 'मना शंकरा वरप्रसाद गारू' पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शुद्ध तेलुगु फिल्म बन गई है. जहां बाहुबली 2 ने पहले हफ्ते में 202 करोड़ और RRR ने 298 करोड़ कमाए थे, वहीं ये दोनों फिल्में कई भाषाओं में रिलीज हुई थीं. सिर्फ तेलुगु दर्शकों के दम पर पहले हफ्ते में 157.75 करोड़ कमाकर चिरंजीवी ने अपनी ही फिल्म 'सये रा नरसिम्हा रेड्डी' और 'संक्रांतिकी वस्तुन्नम' के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

