Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Day 15: पवन कल्याण की फिल्म से आगे निकली चिरंजीवी की फिल्म, सोमवार को छापे करारे नोट

चिरंजीवी की फिल्म सिनेमाघरों में जबरदस्त तहलका मचा रही है. इसे लोग खूब पसंद कर रहें हैं. इस फिल्म ने पवन कल्याण की फिल्म OG का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं इसने कितनी कमाई की.

तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार कहे जाने वाले चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने न केवल चिरंजीवी के करियर के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि टॉलीवुड में कमाई के नए झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की. रिलीज के 15वें दिन फिल्म ने करीब 4.72 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे भारत में इसका कुल कलेक्शन 196.97 करोड़ के आसपास पहुंच गया. इसी के साथ यह चिरंजीवी के करियर की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ क्लब में कदम रखा है. यह उनके फैंस के लिए किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं है.

पवन कल्याण का रिकॉर्ड टूटा

सबसे बड़ी खबर फिल्म के 15वें दिन के कलेक्शन से आई है. फिल्म ने 15वें दिन 4.72 करोड़ की शानदार कमाई की. इस आंकड़े के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 196.97 करोड़ हो गया है. इसी के साथ चिरंजीवी ने अपने भाई पवन कल्याण की फिल्म 'OG' (कलेक्शन: 194.16 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब यह इस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है. आमतौर पर दूसरे हफ्ते के बाद फिल्मों की कमाई गिर जाती है, लेकिन 'माना शंकर' ने सबको चौंकाते हुए अपनी पकड़ मजबूत रखी है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की कमाई?

सिर्फ भारत ही नहीं, समंदर पार (ओवरसीज) भी चिरंजीवी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने अब तक करीब 4.45 मिलियन डॉलर (लगभग 40.25 करोड़) बटोर लिए हैं. घरेलू और विदेशी कमाई को मिलाकर फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ का भारी-भरकम आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म को त्योहारों के सीजन में रिलीज होने का फिल्म को पूरा फायदा मिला है. अनिल रविपुड़ी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को परिवारों ने खूब पसंद किया. चिरंजीवी, नयनतारा और वेंकटेश को पर्दे पर देखना दर्शकों को बेहद खूबसूरत लग रहा है. यह फिल्म टॉलीवुड के लिए 2026 की एक शानदार शुरुआत भी की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

