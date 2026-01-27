ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Day 15: पवन कल्याण की फिल्म से आगे निकली चिरंजीवी की फिल्म...

Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Day 15: पवन कल्याण की फिल्म से आगे निकली चिरंजीवी की फिल्म, सोमवार को छापे करारे नोट

चिरंजीवी की फिल्म सिनेमाघरों में जबरदस्त तहलका मचा रही है. इसे लोग खूब पसंद कर रहें हैं. इस फिल्म ने पवन कल्याण की फिल्म OG का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं इसने कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 27, 2026 8:55 AM IST

Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Day 15: पवन कल्याण की फिल्म से आगे निकली चिरंजीवी की फिल्म, सोमवार को छापे करारे नोट

तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार कहे जाने वाले चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने न केवल चिरंजीवी के करियर के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि टॉलीवुड में कमाई के नए झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की. रिलीज के 15वें दिन फिल्म ने करीब 4.72 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे भारत में इसका कुल कलेक्शन 196.97 करोड़ के आसपास पहुंच गया. इसी के साथ यह चिरंजीवी के करियर की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ क्लब में कदम रखा है. यह उनके फैंस के लिए किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं है.

Also Read
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 11: सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है चिरंजीवी की फिल्म, 200 करोड़ी क्लब से इतनी है दूर

पवन कल्याण का रिकॉर्ड टूटा

सबसे बड़ी खबर फिल्म के 15वें दिन के कलेक्शन से आई है. फिल्म ने 15वें दिन 4.72 करोड़ की शानदार कमाई की. इस आंकड़े के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 196.97 करोड़ हो गया है. इसी के साथ चिरंजीवी ने अपने भाई पवन कल्याण की फिल्म 'OG' (कलेक्शन: 194.16 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब यह इस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है. आमतौर पर दूसरे हफ्ते के बाद फिल्मों की कमाई गिर जाती है, लेकिन 'माना शंकर' ने सबको चौंकाते हुए अपनी पकड़ मजबूत रखी है.

Also Read
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 10: सिनेमाघरों में धुंआधार कमाई कर रही चिरंजीवी की फिल्म, 10 दिन में इतनी हुई कमाई

TRENDING NOW

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की कमाई?

सिर्फ भारत ही नहीं, समंदर पार (ओवरसीज) भी चिरंजीवी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने अब तक करीब 4.45 मिलियन डॉलर (लगभग 40.25 करोड़) बटोर लिए हैं. घरेलू और विदेशी कमाई को मिलाकर फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ का भारी-भरकम आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म को त्योहारों के सीजन में रिलीज होने का फिल्म को पूरा फायदा मिला है. अनिल रविपुड़ी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को परिवारों ने खूब पसंद किया. चिरंजीवी, नयनतारा और वेंकटेश को पर्दे पर देखना दर्शकों को बेहद खूबसूरत लग रहा है. यह फिल्म टॉलीवुड के लिए 2026 की एक शानदार शुरुआत भी की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 9: चिरंजीवी की फिल्म ने तोड़े तेलुगु के सभी रिकॉर्ड्स, जानें कितनी हुई कमाई

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Cheeranjeevi Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection