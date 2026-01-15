Mana Shankara Vara Prasad Garu collection day 3: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' से आगे निकल जाएगी चिरंजीवी की फिल्म? जानें कितनी हुई कमाई

साउथ इंडस्ट्री में चिरंजीवी की एक नई फिल्म ने रिलीज हुई है. इस फिल्म को संक्रांत या पोंगल के अवसर पर रिलीज किया गया है. इसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. वहीं ये बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है.

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'बॉस' क्यों कहा जाता है! इस बार संक्रांति और पोंगल का त्योहार उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है. उनकी लेटेस्ट फिल्म 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. फिल्म की रफ्तार देखकर तो यही लग रहा है कि यह पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ का क्लब में एंट्री कर लेगी. इन दिनों सिनेमाघरों में 'द राजा साब', पराशक्ति जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं हैं. ये दोनों फिल्में साउथ की हैं. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' ने ओपनिंग तो जबरदस्त की थी, लेकिन ये बहुत जल्दी ही गिर गई. डबल डिजिट के बाद वर्किंग डे में फिल्म सिंगल डिजिट के कमाई पर आ गई है.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

वहीं चिरंजीवी की फिल्म ने 12 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी. पहले ही दिन इस फिल्म ने 32.25 करोड़ की ग्रैंड ओपनिंग की थी. 14 जनवरी, यानी संक्रांति के दिन फिल्म ने फिर से ऊंची छलांग लगाई और करीब 19.25 करोड़ का कलेक्शन किया. सिर्फ 3 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 79.60 करोड़ के पार पहुंच चुका है. जो बहुत बड़ी बात है. इस फिल्म की कहानी को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं. वहीं साउथ फिल्मों की लेडी सुपरस्टार नयनतारा की एक्टिंग भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गई है.

कहानी में क्या है खास?

अनिल रविपुडी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चिरंजीवी एक NIA ऑफिसर के रोल में हैं. कहानी सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक इमोशनल एंगल भी है. एक ऐसा ऑफिसर जो अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. स्क्रीन पर चिरंजीवी और नयनतारा की केमिस्ट्री लाजवाब है. दोनों एक ऐसे कपल का रोल निभा रहे हैं जिनके बीच काफी मनमुटाव और अलगाव की स्थिति है. लेकिन अनिल रविपुडी इस गंभीर विषय को भी एक्शन और कॉमेडी के तड़के के साथ परोसा है.

वेंकटेश का कैमियो और चिरंजीवी का सरप्राइज

इस फिल्म की एक और बड़ी हाईलाइट है वेंकटेश दग्गुबाती का 'फन कैमियो'. जब वो स्क्रीन पर आते हैं, तो थिएटर सीटियों से गूंज उठता है. फिल्म की सफलता से चिरंजीवी इतने खुश हैं कि उन्होंने खुद डायरेक्टर अनिल रविपुडी के घर जाकर उन्हें गले लगाया और इस शानदार फिल्म के लिए शुक्रिया अदा किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

