ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Mana Shankara Vara Prasad Garu Day 14: पवन कल्याण की फिल्म OG को मात दे पाएगी चिरंजीवी की ये फिल्म? ...

Mana Shankara Vara Prasad Garu Day 14: पवन कल्याण की फिल्म OG को मात दे पाएगी चिरंजीवी की ये फिल्म? जानें वीकेंड पर फिल्म का कैसे रहा हाल

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म का क्रेज कम नहीं हो रहा है. यह फिल्म लगातार कई रिकॉर्ड बना रही है. इसकी कहानी को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. अब देखना ये है कि ये फिल्म पवन कल्याण की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 26, 2026 9:56 AM IST

Mana Shankara Vara Prasad Garu Day 14: पवन कल्याण की फिल्म OG को मात दे पाएगी चिरंजीवी की ये फिल्म? जानें वीकेंड पर फिल्म का कैसे रहा हाल

साउथ सिनेमा के मेगास्टार यानी चिरंजीवी (Chiranjeevi) एक बार फिर पर्दे पर खूब लौटे हैं. साल 2026 की सबसे अवेटेड फिल्म 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' इस समय बॉक्स ऑफिस पर नोटों की ऐसी छमाछम बारिश कर रही है कि टॉलीवुड के गलियारों में खुशियों की लहर दौड़ गई है. खासकर तब, जब प्रभास की फिल्म 'राजा साब' उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी, ऐसे में चिरंजीवी ने डूबती नैया को सहारा दे दिया है. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2026 की शुरुआत धमाकेदार रही है.

Also Read
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 11: सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है चिरंजीवी की फिल्म, 200 करोड़ी क्लब से इतनी है दूर

200 करोड़ का कलेक्शन

फिल्म 12 जनवरी को रिलीज हुई थी और इसे 11 दिनों का एक लंबा और शानदार ओपनिंग वीक मिला. इस दौरान फिल्म ने जमकर नोट बटोरे. फिल्म ने पहले 11 दिनों में ही भारत में 179.15 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था. हालांकि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है. लोग उसे इसे देखने के लिए भर-भरकर सिनेमाघरों में दस्तक दे रहें हैं. दूसरे हफ्ते के वर्किंग डेज में फिल्म थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन वीकेंड आते ही फिर से रफ्तार पकड़ ली. इस फिल्म ने 12वें दिन 2.65 करोड़ की कमाई की और 13वें दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल आया और उसने 4.25 करोड़ बटोरे. फिल्म ने 14वें दिन यानी संडे के दिन तो कमाल ही कर दिया. फिल्म ने 60% की भारी उछाल के साथ 6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. अब फिल्म का कुल कलेक्शन 192.05 करोड़ पहुंच गया है. संडे को तेलुगु सिनेमाघरों में 53% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी रही, जिससे ये साफ होता है कि चिरंजीवी का क्रेज आज भी बरकरार है.

TRENDING NOW

क्या टूटेगा 'पवन कल्याण' का रिकॉर्ड?

सबकी नजरें अब एक बड़े मुकाबले पर हैं. साल 2025 की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म पवन कल्याण की 'OG' थी, जिसने भारत में 194.16 करोड़ का नेट बिजनेस किया था. अब 'माना शंकर' को 'OG' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मात्र 2 करोड़ और चाहिए. जिस रफ्तार से फिल्म चल रही है, उसे देखकर लग रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक चिरंजीवी, पवन कल्याण को पछाड़कर नंबर 1 बन जाएंगे.

Also Read
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 10: सिनेमाघरों में धुंआधार कमाई कर रही चिरंजीवी की फिल्म, 10 दिन में इतनी हुई कमाई

क्यों पसंद आ रही है फिल्म?

अनिल रविपुड़ी के निर्देशन में बनी इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म में मनोरंजन का पूरा डोज है. फिल्म में चिरंजीवी के साथ नयनतारा, वेंकटेश और कैथरीन ट्रेसा जैसे भारी-भरकम सितारों की फौज है. साहु गरपाती और सुष्मिता कोंडिदला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अगर कहानी सही हो, तो जनता थिएटर तक जरूर आती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office collection day 9: चिरंजीवी की फिल्म ने तोड़े तेलुगु के सभी रिकॉर्ड्स, जानें कितनी हुई कमाई

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Mana Shankara Vara Prasad Garu Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Mana Shankara Vara Prasad Garu Day 14