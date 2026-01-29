Mana Shankara Varaprasad Garu Box Office Collection Day 17: चिरंजीवी की फिल्म ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल, 17वें दिन भी कर रही करोड़ो में कमाई

साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म का क्रेज लोगों में लगातार बढ़ ही रहा है. रिलीज के 17वें दिन भी फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है. आइए जानते हैं इसने अब तक कितनी कमाई की.

साउथ सिनेमा के 'मेगास्टार' चिरंजीवी ने साल 2026 की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. उनकी फिल्म 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 12 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म न केवल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि चिरंजीवी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई है.

बॉक्स ऑफिस पर कितनी हुई कमाई?

अनिल रविपुडी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत रखी कि दूसरे हफ्ते के अंत तक भी थिएटर हाउसफुल रहे. फिल्म ने अपने तीसरे संडे यानी 17वें दिन को करीब 1.16 करोड़ का कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन अब 200.51 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. यह चिरंजीवी के फिल्मी सफर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. यह उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राईज से कम नहीं है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी 'शंकर वराप्रसाद' (चिरंजीवी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पेशे से एक सिक्योरिटी ऑफिसर है. लेकिन उसके जीवन में एक गहरा दर्द है. वह पिछले 6 सालों से अपनी पत्नी और बच्चों से अलग रह रहा है. कहानी में मोड़ तब आता है जब एक सनकी पूर्व पुलिस अधिकारी (विलेन) शंकर के परिवार को खत्म करने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है. अपने परिवार की रक्षा करने की इस जंग में शंकर को न केवल गोलियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का भी एक आखिरी मौका मिलता है. यह फिल्म दिखाती है कि एक रक्षक जब अपने ही परिवार के लिए ढाल बनता है, तो वह कितना खूंखार हो सकता है.

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का पैकेज

अनिल रविपुडी अपनी फिल्मों में मनोरंजन के साथ इमोशनल कहानी को बखूबी दिखाते हैं. 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' में भी उन्होंने यही कमाल किया है. फिल्म के स्टंट और फाइट सीन्स दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखते हैं. भारी ड्रामा के बीच फिल्म में हास्य का तड़का भी है, जो इसे बोरियत से बचाता है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके इमोशन्स हैं. परिवार के भीतर के मनमुटाव और फिर से एक होने की तड़प हर उम्र के दर्शकों के दिल को छू लेती है.

दिग्गज कलाकारों ने की शानदार एक्टिंग

फिल्म को सफल बनाने में इसकी स्टारकास्ट का बहुत बड़ा हाथ है. चिरंजीवी के दमदार अवतार के साथ नयनतारा ने भी फिल्म में जबरदस्त धमाल मचाया है. वहीं, वेंकटेश दग्गुबाती और कैथरीन ट्रेसा ने भी शानदार एक्टिंग की है. फिल्म का निर्माण साहू गरापति और चिरंजीवी की बेटी सुष्मिता कोनिडेला ने मिलकर किया है. इसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

