Mardaani 3 Box Office Collection Day 1: बॉर्डर 2 के सामने मर्दानी 3 का कैसा हाल? पहले दिन की कमाई कर देगी हैरान

Mardaani 3 Box Office Collection Day 1: सिनेमाघरों में बीते कुछ दिनों से धुरंधर और बॉर्डर 2 का जादू देखने के लिए मिल रहा है. इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कुछ नए सेट भी किए हैं और इसी बीच एक नई फिल्म रिलीज हो गई है. वो है रानी मुखर्जी की मर्दानी 3. यश राज फिल्म्स की बहुप्रतिक्षित फिल्म मर्दानी 3 ढेर सारे एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर के साथ सिनेमाघरों में लौट आई है. इसके साथ ही एक बार फिर फियरलेस पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. इस फिल्म में रानी मुखर्जी ये रोल निभा रही हैं और अब रानी मुखर्जी की इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है, जो अनुमानित है.
मर्दानी 3 की कितनी होगी पहले दिन की कमाई
रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म मर्दानी 3 (Mardaani 3) ऐसे समय पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जब बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा थोड़ा कम हुआ है और बॉर्डर 2 तहलका मचा रही है. ऐसे में मर्दानी 3 को रिलीज से पहले ही बड़ी फिल्म का सामना करना पड़ा, जिसका असर फिल्म की पहले दिन की कमाई पर भी दिखा. मर्दानी रानी मुखर्जी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, लेकिन पहले दिन इस फिल्म ने काफी कम कमाई की है. अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म को पहले दिन अच्छी खासी ओपनिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, मर्दानी 3 को पहले दिन चंद करोड़ की कमाई हुई है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, रानी मुखर्जी की फिल्म ने पहले दिन एडवांस बुकिंग के साथ 2 करोड़ की कमाई हुई है. इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है. माना जा रहा है कि बॉर्डर 2 की वजह से इस फिल्म की ओपनिंग काफी कम मिली है.
मर्दानी 1 और 2 की टोटल कमाई
बता दें कि रानी मुखर्जी की फ्रेंचाइजी मर्दानी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी. फिल्म के पहले पार्ट से ही रानी मुखर्जी का शिवानी रॉय के रूप में सफर शुरू हुआ. मर्दानी 1 में शिवानी रॉय ने मानव तस्करों के खिलाफ जंग लड़ी. इस फिल्म की खूब तारीफ हुई. मर्दानी का पहला पार्ट 21 करोड़ के बजट में बना था और 59.55 करोड़ रुपये इसकी कमाई रही. इसके बाद मर्दानी 2 को 27 करोड़ के बजट में तैयार किया गया. फिल्म के दूसरे पार्ट की कमाई 67 करोड़ के आसपास रही. मर्दानी के दोनों पार्ट हिट रहे. ऐसे में अब मेकर्स को तीसरे पार्ट से काफी उम्मीदें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
