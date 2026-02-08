ENG हिन्दी
  • Mardaani 3 Box Office Collection Day 10: दूसरे रविवार को 'मर्दानी 3' ने किया कमाल, इतने कर...

Mardaani 3 Box Office Collection Day 10: दूसरे रविवार को 'मर्दानी 3' ने किया कमाल, इतने करोड़ का किया कलेक्शन

Mardaani 3 Box Office Collection Day 10: रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 के लिए दूसरा वीकेंड स्पेशल रहा है. इस हफ्ते फिल्म की कमाई में उछाल नजर आ रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 8, 2026 9:58 PM IST

रानी मुखर्जी की पावर-पैक्ड परफॉरमेंस और 'शिवानी शिवाजी रॉय' का अंदाज आखिरकार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रहा है. शुरुआती सुस्ती के बाद, 'मर्दानी 3' ने अपने दूसरे रविवार यानी 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जो छलांग लगाई है, उसने मेकर्स को बड़ी राहत दी है. वर्किंग डे में फिल्म की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली है. आइए जानते हैं 'मर्दानी 3' के 10वें दिन का कलेक्शन और फिल्म की अब तक की स्थिति.

मर्दानी 3 का 10वें दिन का कलेक्शन

फिल्म के लिए दूसरा रविवार अच्छा रहा है. देशभर के मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन पर दर्शकों की संख्या में भारी उछाल देखा गया. मीडिया रिपोर्ट्स और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'मर्दानी 3' ने अपने दूसरे रविवार को भारत में लगभग 3.36 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन किया है. शनिवार यानी 9वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में करीब 30-40% की ग्रोथ दर्ज की गई है. 10 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लगभग 35.01 करोड़ के पार पहुंच गया है.

फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई से ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया और चौथे दिन इस फिल्म ने 2.25 करोड़ की कमाई की है. वहीं पांचवे दिन इस फिल्म ने 1.83 करोड़ की कमाई की. पहले बुधवार यानी 6वें दिन इस फिल्म ने 2.1 करोड़ की कमाई की है. वहीं 7वें दिन इस फिल्म ने 1.85 करोड़ की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने एक हफ्ते में सिर्फ 26.3 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 8वें दिन 1.85 करोड़ की कमाई की. 9वें दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया और 10वें दिन इस फिल्म ने 3.36 करोड़ की कमाई की. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं.

पॉजिटिव 'वर्ड ऑफ माउथ' के असर

फिल्म की कहानी और रानी मुखर्जी की एक्टिंग की तारीफ धीरे-धीरे दर्शकों के बीच फैली, जिसका फायदा दूसरे वीकेंड पर देखने को मिला. रविवार की छुट्टी के कारण परिवारों ने क्राइम-थ्रिलर होने के बावजूद इसे देखने पहुंचे. हालांकि 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्में अभी भी मैदान में हैं, लेकिन 'मर्दानी' की अपनी एक लॉयल ऑडियंस है, जिसने इसे गिरने नहीं दिया. फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ बताया जा रहा है. 10 दिनों में 36 करोड़ से ज्यादा का नेट इंडिया कलेक्शन और वर्ल्डवाइड करीब 52 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन के साथ फिल्म अब अपनी लागत वसूलने के काफी करीब है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

