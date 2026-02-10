Mardaani 3 Box Office Collection: 'मर्दानी 3' हिट हो रही है या फ्लॉप? जानें 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल

Mardaani 3 Office Collection: 'बॉर्डर 2' की आंधी की बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म हिट या फ्लॉप किसकी तरफ बढ़ रही है.

Mardaani 3 Box Office Collection Day 11: बॉक्स ऑफिस पर अक्सर बड़ी शुरुआत करने वाली फिल्में दूसरे हफ्ते तक दम तोड़ देती है, लेकिन सनी देओल (Sunny Deol) की 'बॉर्डर 2' (Border 2) की आंधी के बीच रिलीज हुई रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) ने साबित कर दिया है कि, अगर फिल्म की रगो में दमदार कंटेंट दौड़ रहा हो, तो वो किसी भी तूफान का सामना आसानी से कर सकती है. वहीं अब 'मर्दानी 3' ने दूसरा मंडे टेस्ट भी पार कर लिया है. 11वें दिन भी फिल्म जिस मजबूती (Mardaani 3 Box Office Collection Day 11) के साथ टिकी हुई है, उसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि, फिल्म हिट की तरफ बढ़ रही है या फ्लॉप की तरफ...

कब रिलीज हुई थी Mardaani 3?

डायरेक्टर अभिराज मीनावाला के डायरेक्शन और यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने 4 करोड़ रुपए से शानदार ओपनिंग की थी. फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और इसके कलेक्शन में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितने का कारोबार कर लिया है.

ओपनिंग डे पर कितना था Mardaani 3 का कलेक्शन?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ने पहले दिन 4 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे दिन 6.25 का करोबार किया था, तीसरे दिन फिल्म में थोड़ा और उछाल देखने को मिला और इस दिन इसने 7.25 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. हालांकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में ये बॉक्स ऑफिस पर पस्त होती नजर आई.

फर्स्ट मंडे बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ी Mardaani 3

पहले सोमवार यानी चौथे दिन 'मर्दानी 3' ने सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया. पांचवे दिन इसकी झोली में 2.6 करोड़ रुपए आए, छठे दिन 2.1 करोड़ और सातवें दिन ये आंकड़ा और गिर गया और इस दिन सिर्फ 1.85 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई. इसी के साथ फिल्म ने पहले हफ्ते में 26.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

अब तक Mardaani 3 ने कितने का कलेक्शन किया?

दूसरे फ्राइडे यानी आठवे दिन मूवी ने 1.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया. हालांकि, दूसरे वीकेंड पर फिर से कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और नौवें दिन 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. दसवें दिन ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ा और 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की और अगर बात करें 11वें दिन की तो, 'मर्दानी 3' ने सेंड मंडे को 1.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इसी के साथ अब तक इसने 37.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'मर्दानी 3' हिट हो रही है या फ्लॉप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'मर्दानी 3' ने 11 दिन में 37.05 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और अभी ये आंकड़ा आगे और बढ़ेगा. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इसने 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. अगर इसे हिट और फ्लॉप के नजरिए से देखे तो फिल्म अभी अपने बजट के करीब पहुंच रही है और अगर इस हिट होना है तो बजट से 5-10 करोड़ रुपए ज्यादा का कलेक्शन करना होगा.

