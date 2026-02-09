Mardaani 3 Box Office Collection Day 11: दूसरे सोमवार को फुस्स हुई 'मर्दानी 3', 11वें दिन ही लाखों में आ गई कमाई

ENG हिन्दी
  • Mardaani 3 Box Office Collection Day 11: दूसरे सोमवार को फुस्स हुई 'मर्दानी 3', 11वें दिन ...

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' ने दूसरे वीकेंड पर अच्छी कमाई की थी लेकिन वीक डे आते ही फिल्म फिर से ठप्प पड़ती नजर आ रही है. दूसरे मंडे को फिल्म का कलेक्शन ग्राफ गिरता नजर आ रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 9, 2026 9:32 PM IST

बॉक्स ऑफिस पर पिछले 10 दिनों से अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' अब ढलान पर नजर आ रही है. फिल्म ने दूसरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को शानदार उछाल दर्ज करते हुए मेकर्स की उम्मीदें जगा दी थीं, लेकिन दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन के आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. वीक डे होने के कारण फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है और फिल्म अब करोड़ों से सिमटकर लाखों में आ गई है. आइए जानते हैं 11वें दिन का कलेक्शन और फिल्म का अब तक का हाल.

मर्दानी 3 का 11वें दिन का हाल

दूसरे मंडे को कमाई करना किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है. 'मर्दानी 3' ने अपने दूसरे रविवार को जहां करीब 4.25 करोड़ की कमाई की थी, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा 60-70% तक गिर गया है. अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को देशभर में केवल 66 लाख से का बिजनेस किया है. 11 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 36.56 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. सोमवार को थिएटर में ऑक्यूपेंसी बेहद कम रही, सुबह के शोज में यह केवल 5-8% दर्ज की गई.

फिल्म की अब तक की कमाई

फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई से ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया और चौथे दिन इस फिल्म ने 2.25 करोड़ की कमाई की है. वहीं पांचवे दिन इस फिल्म ने 1.83 करोड़ की कमाई की. पहले बुधवार यानी 6वें दिन इस फिल्म ने 2.1 करोड़ की कमाई की है. वहीं 7वें दिन इस फिल्म ने 1.85 करोड़ की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने एक हफ्ते में सिर्फ 26.3 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 8वें दिन 1.85 करोड़ की कमाई की. 9वें दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया और 10वें दिन इस फिल्म ने 4.25 करोड़ की कमाई की. वहीं इस फिल्म ने दूसरे सोमवार को 66 लाख की कमाई की है. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं.

बॉर्डर 2 का दबदबा

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' अपने तीसरे हफ्ते में भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. बड़े बजट की एक्शन फिल्मों के सामने 'मर्दानी' जैसी थ्रिलर फिल्मों के लिए स्क्रीन्स और दर्शक बचा पाना मुश्किल हो रहा है. शुक्रवार को रिलीज हुई 'वध 2' (नीना गुप्ता और संजय मिश्रा) को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स ने भी 'मर्दानी 3' के दर्शकों को अपनी ओर खींचा है. फिल्म का जॉनर (क्राइम-थ्रिलर) और सीरियस कहानी मुख्य रूप से शहरी और मल्टीप्लेक्स दर्शकों तक सीमित है, जो वर्किंग डेज में फिल्म देखने के लिए कम बाहर निकलते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

