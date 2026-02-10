Mardaani 3 Box Office Collection Day 12: कछुए की चाल से आगे बढ़ रही 'मर्दानी 3', फिल्म का बजट वसूलने में होगी कामयाब?

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. फिल्म कछुए की चाल से कमाई कर रही है. लेकिन क्या इस कमाई से फिल्म अपना बजट वसूल पाएगी? आइए जानते हैं...

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्म की आंधी के बीच इसकी रफ्तार कछुए जैसी बनी हुई है. रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंचते ही फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई थी, लेकिन 12वें दिन के शुरुआती आंकड़े थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं. फिल्म ने अपने दूसरे मंगलवार को लगभग 1.53 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. जबकि फिल्म ने सोमवार को 1.2 करोड़ की कमाई की थी.

फिल्म ने कितनी की कमाई

12 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 38.63 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. वर्ल्डवाइड लेवल पर फिल्म ने अपनी साख बचाई हुई है और 53 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. 'मर्दानी 3' के बजट को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ट्रेड जानकारों के मुताबिक फिल्म का प्रोडक्शन और मार्केटिंग बजट करीब 60 करोड़ रुपये के आसपास है. फिल्म अब धीरे-धीरे अपनी लागत निकालने के करीब पहुंच रही है. मर्दानी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'मर्दानी' ने 59 करोड़ और 'मर्दानी 2' ने 67 करोड़ कमाए थे. 'मर्दानी 3' ने अभी तक पहली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकी और दूसरी फिल्म की बराबरी करने के लिए इसे अभी लंबी दूरी तय करनी होगी. फिल्म को 'बॉर्डर 2' के जबरदस्त क्रेज और आने वाले दिनों में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' जैसी नई रिलीज से कड़ी टक्कर मिल रही है.

हिट या फ्लॉप होगी फिल्म?

'मर्दानी 3' को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल करने के लिए कम से कम 45-50 करोड़ के क्लब में शामिल होना होगा. हालांकि रानी मुखर्जी की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, लेकिन फिल्म की कहानी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं ने इसकी कमाई पर ब्रेक लगा दिया है. अब मेकर्स की नजर आने वाले वीकेंड पर है कि क्या यह अपनी लागत वसूल पाएगी या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

