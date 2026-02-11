Mardaani 3 Box Office Collection Day 13: 'मर्दानी 3' की थमी रफ्तार! करोड़ों से लाखों में सिमटी रानी मुखर्जी की फिल्म

रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए 39 करोड़ की कमाई तो कर ली है, लेकिन अब फिल्म की कमाई करोड़ों से सीधे लाखों में आ गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने 13वें दिन कितनी कमाई की है.

रानी मुखर्जी की पावर-पैक परफॉर्मेंस और शिवानी शिवाजी रॉय के कड़क अंदाज वाली 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अब अपने अंतिम समय की ओर बढ़ती नजर आ रही है. रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म ने जिस रफ्तार से दर्शकों को अपनी ओर खींचा था, वह अब काफी सुस्त पड़ गई है. 13वें दिन के आंकड़े बताते हैं कि फिल्म अब करोड़ों से सिमटकर लाखों में आ गई है. आइए जानते हैं 'मर्दानी 3' के 13वें दिन का हाल और फिल्म के अब तक के टोटल कमाई के बारे में.

13वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के दूसरे हफ्ते के आखिरी दिनों में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने दूसरे बुधवार को महज 64 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. आपको ये बता दें कि यह आंकडे बाद में बदल सकते हैं. ये आंकड़े सिर्फ खबर लिखे जाने तक के हैं. 12वें दिन फिल्म ने करीब 1.6 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन 13वें दिन यह आंकड़ा 1 करोड़ के नीचे गिर गया है. यह गिरावट साफ तौर पर बता रही है कि फिल्म अब सिनेमाघरों से विदाई लेने की तैयारी में है. 13 दिनों के बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन अब लगभग 39.40 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉक्स ऑफिस पर क्यों गिर गई फिल्म

'मर्दानी 3' के कम कमाई होने के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' तीसरे हफ्ते में होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. अधिकांश दर्शक 'बॉर्डर 2' की ओर खिंचे चले जा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान 'मर्दानी 3' को हुआ. मंगलवार और बुधवार वर्किंग डेज की वजह से लोग गंभीर फिल्मों को कम देखते हैं. 'मर्दानी 3' एक डार्क और सीरियस फिल्म है, जिसे फैमिली ऑडियंस का उतना साथ नहीं मिल पा रहा है.

कम स्क्रीन्स और नई फिल्में

नई फिल्मों की आहट और 'बॉर्डर 2' की वजह से कई मल्टीप्लेक्स में 'मर्दानी 3' के शोज को कम कर दिया गया है. फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. 13 दिनों में 40 करोड़ के करीब पहुंचना फिल्म के लिए एक साधारण आंकड़ा तो है, लेकिन हिट का टैग पाने के लिए इसे अभी अपने बजट से कम से कम 10 करोड़ ज्यादा की कमाई करनी होगी. भले ही फिल्म की कमाई कम हो रहे हों, लेकिन रानी मुखर्जी की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

