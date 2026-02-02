Mardaani 3 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल हुई 'मर्दानी 3'? जानें चौथे दिन कितनी हुई कमाई

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म ने अपना पहला वीकेंड भी पार कर लिया है. फिल्म अब पहले मंडे टेस्ट में पहुंच चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म पहले मंडे को कितनी कमाई की है.

रानी मुखर्जी की पावर-पैक्ड एक्शन थ्रिलर 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 'मंडे टेस्ट' की परीक्षा में है. 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों को एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के जांबाज अवतार से रूबरू करा रही है. हालांकि, फिल्म के चौथे दिन (सोमवार) के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो वर्किंग डेज के हिसाब से सामान्य मानी जाती है. इन दिनों सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 का भी जबरदस्त क्रेज छाया हुआ है. देशभक्ति वाली ये फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है. इसी बीच रानी मुखर्जी की फिल्म का कैसा हाल है आइए जानते हैं.

मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

रानी मुखर्जी की इस फ्रेंचाइजी ने वीकेंड पर तो अपनी पकड़ मजबूत रखी थी, लेकिन सोमवार को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है. Early Estimates के मुताबिक, 'मर्दानी 3' ने अपने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को भारत में लगभग 1.10 करोड़ रुपये के बीच नेट कलेक्शन किया है. ये रिपोर्ट अभी तक के आंकड़ों के अनुसार है. बाद में ये आंकड़े बदल सकते हैं. रविवार के मुकाबले यह एक बड़ी गिरावट है, क्योंकि रविवार को फिल्म ने लगभग 7.25 करोड़ रुपये कमाए थे. अब तक फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन लगभग 18.50 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. सोमवार को हिंदी शोज में औसत ऑक्युपेंसी करीब 9% से 11% के बीच दर्ज की गई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन शनिवार और रविवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला. फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई से ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया और चौथे दिन अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार 1.10 करोड़ की कमाई हुई है.

बॉर्डर 2 का खतरा

बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' के लिए सबसे बड़ी चुनौती सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' बनी हुई है, जो अपने दूसरे हफ्ते में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इसके बावजूद, रानी मुखर्जी की फिल्म ने अपने कोर दर्शकों (खासकर महिलाओं और एक्शन लवर्स) के बीच अपनी जगह बनाई है.

फिल्म के बारे में खास बातें

इस बार शिवानी शिवाजी रॉय 93 गायब लड़कियों को बचाने के लिए एक 'रेस अगेंस्ट टाइम' मिशन पर हैं, जिसमें उनका सामना 'अम्मा' (मल्लिका प्रसाद) से होता है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं. रानी मुखर्जी के एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है, हालांकि सेकंड हाफ की धीमी रफ्तार की कुछ आलोचना भी हुई है. फिल्म का बजट लगभग 75 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, ऐसे में फिल्म आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई ही इसकी सफलता की कहानी बता सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

