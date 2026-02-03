Mardaani 3 Box Office Collection Day 5: कछुए की चाल से आगे बढ़ रही 'मर्दानी 3', 5वें दिन इतनी हुई कमाई

Mardaani 3 Box Office Collection Day 5: रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 इन दिनों सिनेमाघरों में दस्तक दी है. फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमाई कर रही है. आइए जानते हैं उसके कलेक्शन के बारे में.

रानी मुखर्जी की पावर-पैक्ड फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वर्किंग डे के शुरू होते ही इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच शिवानी शिवाजी रॉय का यह मिशन अब कछुए की चाल से आगे बढ़ता दिख रहा है. 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले सोमवार को भारी गिरावट देखी थी, और मंगलवार को भी स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है. हालांकि जिस हिसाब से आंकड़े आ रहें हैं, वो फिल्म वर्किंग डेज के हिसाब से ठीक है.

5वें दिन की कमाई

Sacnilk के रिपोर्ट के मुताबिक, 'मर्दानी 3' ने अपने 5वें दिन यानी मंगलवार को भारत में लगभग 1.82 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब लगभग 21.06 करोड़ रुपये हो गया है. मंगलवार को फिल्म की औसत हिंदी ऑक्युपेंसी 13.91% के आसपास रही. दोपहर के शो में यह आंकड़ा 18% तक पहुंचा, लेकिन सुबह के शो में दर्शकों की संख्या काफी कम रही. फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई से ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया और चौथे दिन इस फिल्म ने 2.25 करोड़ की कमाई की है. वहीं पांचवे दिन इस फिल्म ने 1.83 करोड़ की कमाई की. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं. इस तरह फिल्म ने अब तक 21.57 करोड़ की कमाई की है.

क्यों धीमी हुई रफ्तार?

फिल्म के कलेक्शन में आई इस कम रफ्तार के पीछे बॉर्डर 2 और धुरंधर हैं. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में भी मास सेंटर्स पर राज कर रही है. दूसरे सोमवार को भी उसने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो 'मर्दानी 3' के मुकाबले काफी ज्यादा है. फिल्म की कहानी बाल तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है. ऐसी फिल्में आमतौर पर मल्टीप्लेक्स में अच्छा करती हैं, लेकिन मास ऑडियंस के बीच इनकी रफ्तार वीकडेज में ठंडी पड़ जाती है. 'मर्दानी 3' का बजट लगभग 60 से 75 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म के लिए आगे के दिन बहुत चैलेंज भरे हैं. दुनिया भर में रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने 5 दिनों में लगभग 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन घरेलू बाजार में इसे बहुत मेहनत की जरूरत है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

