Mardaani 3 Box Office Collection Day 6: वीक डेज में नहीं चल रहा पा रही फिल्म का जादू, 6वें दिन हुई सिर्फ इतनी कमाई

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 इन दिनों सिनेमाघरों में स्ट्रगल कर रही है. फिल्म की कहानी शानदार होने के बाद भी इसे दर्शक नहीं मिल रहें हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 4, 2026 10:08 PM IST

रानी मुखर्जी की अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने ने लिए बहुत स्ट्रगल का सामना कर रही है. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा था, लेकिन वीकडेज (कामकाजी दिनों) के शुरू होते ही फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. शिवानी शिवाजी रॉय का दबदबा अब सिनेमाघरों में फीका पड़ता नजर आ रहा है. 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म से उम्मीद थी कि यह लंबे समय तक टिकी रहेगी, लेकिन बुधवार के आंकड़ों ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है.

6वें दिन की कमाई

Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, 'मर्दानी 3' ने अपने छठे दिन यानी बुधवार को भारत में लगभग 1.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. हालांकि यह आंकड़े बाद में बदल सकते हैं. ये आंकड़े अभी तक खबर लिखे जाने तक के हैं. फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब लगभग 23.91 करोड़ तक पहुंच गया है. बुधवार को फिल्म की औसत हिंदी ऑक्युपेंसी महज 10% से 12% के बीच रही. नाइट शो में भी दर्शकों की संख्या में कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया.

फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई से ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया और चौथे दिन इस फिल्म ने 2.25 करोड़ की कमाई की है. वहीं पांचवे दिन इस फिल्म ने 1.83 करोड़ की कमाई की. पहले बुधवार यानी 6वें दिन इस फिल्म ने 1.56 करोड़ की कमाई की है. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं. इस तरह से इस फिल्म ने अब तक 23.91 करोड़ की कमाई कर ली है.

'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' का शोर

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी हुई है, वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की ओटीटी पर मौजूदगी ने भी दर्शकों को घर पर रहने को मजबूर कर दिया है. इन बड़ी फिल्मों के बीच 'मर्दानी 3' के लिए स्क्रीन्स बचा पाना मुश्किल हो रहा है. 'मर्दानी 3' एक डार्क क्राइम थ्रिलर है. फिल्म की कहानी बाल तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर विषयों पर आधारित है. ऐसी फिल्में आमतौर पर मास ऑडियंस के बजाय केवल बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स तक सीमित रह जाती हैं.

क्या फिल्म हो पाएगी 'हिट'?

फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ के करीब बताया जा रहा है. जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उसका 40 करोड़ का आंकड़ा पार करना भी फिलहाल मुश्किल लग रहा है. अगर दूसरे वीकेंड पर फिल्म की कमाई में 100% से ज्यादा का उछाल नहीं आया, तो इसे बॉक्स ऑफिस पर 'फ्लॉप' की लिस्ट में रखा जा सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

