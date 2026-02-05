Mardaani 3 Box Office Collection Day 7: पहले हफ्ते ही बाॅक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' के छूटे पसीने, जानें 7वें दिन का कलेक्शन

'मर्दानी 3' को सिनेमाघरों में एक हफ्ते हो गए हैं. लेकिन पहले ही हफ्ते में फिल्म पिछड़ते हुए नजर आ रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में बजट का आधा भी कमाई नहीं कर पाई है. आइए जानते हैं...

रानी मुखर्जी की पावर-पैक्ड परफॉरमेंस और शिवानी शिवाजी रॉय की दहाड़ भी 'मर्दानी 3' को बॉक्स ऑफिस पर गिरने से नहीं बचा पा रही है. फिल्म ने अपने रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर लिया है, लेकिन आंकड़ों की तस्वीर मेकर्स के लिए चिंताजनक है. जहां फिल्म ने वीकेंड पर अच्छी बढ़त दिखाई थी, वहीं वीकडेज के वर्किंग डे में इसकी रफ्तार काफी सुस्त पड़ गई है. आइए जानते हैं 'मर्दानी 3' के 7वें दिन और पूरे पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट.

मर्दानी 3 का 7वें दिन का कलेक्शन

फिल्म के लिए पहला गुरुवार काफी चुनौतीपूर्ण रहा. वर्किंग डे होने और 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्मों के कारण थिएटरों में भीड़ न के बराबर दिखी. फिल्म ने अपने सातवें दिन भारत में लगभग 1.10 करोड़ का कारोबार किया है. 7 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट घरेलू कलेक्शन लगभग 25.54 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. गुरुवार को देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म की औसत ऑक्युपेंसी मात्र 8% से 9% के बीच दर्ज की गई.

TRENDING NOW

फिल्म की टोटल कमाई

फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई से ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन इस फिल्म ने 7.25 करोड़ का कारोबार किया और चौथे दिन इस फिल्म ने 2.25 करोड़ की कमाई की है. वहीं पांचवे दिन इस फिल्म ने 1.83 करोड़ की कमाई की. पहले बुधवार यानी 6वें दिन इस फिल्म ने 2.1 करोड़ की कमाई की है. वहीं 7वें दिन इस फिल्म ने 1.9 करोड़ की कमाई की है. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर क्यों हो रही कम कमाई?

फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार, रानी मुखर्जी के बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद फिल्म कम कमाई कर रही है. फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ बताया जा रहा है. पहले हफ्ते में 25 करोड़ बटोरने के बाद भी फिल्म अपनी लागत के आधे हिस्से तक नहीं पहुंच पाई है. सनी देओल की फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी 'मर्दानी 3' से ज्यादा स्क्रीन स्पेस और दर्शक बटोर रही है. कई दर्शकों का मानना है कि इस बार कहानी में वो 'शार्पनेस' नहीं है जो पहली दो फिल्मों में थी. प्रेडिक्टेबल प्लॉट की वजह से लोग सोशल मीडिया पर इसे 'एवरेज' रेटिंग दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more