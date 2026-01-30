ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Mardaani 3 Box Office Prediction: क्या 'मर्दानी 3' बनेगी साल 2026 की पहली मेगा-हिट थ्रिलर?...

Mardaani 3 Box Office Prediction: क्या 'मर्दानी 3' बनेगी साल 2026 की पहली मेगा-हिट थ्रिलर? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है. लेकिन सवाल ये है कि क्या 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' के रहते हुए ये शानदार कमाई कर पाएगी? आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 30, 2026 9:13 AM IST

Mardaani 3 Box Office Prediction: क्या 'मर्दानी 3' बनेगी साल 2026 की पहली मेगा-हिट थ्रिलर? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी सबसे चर्चित और शानदार फ्रैंचाइजी 'मर्दानी 3' के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतर चुकी हैं. जब सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' की दहाड़ और 'धुरंधर' की सुनामी पहले से मौजूद हो, ऐसे में रानी मुखर्जी की शिवानी शिवाजी रॉय का वापस आना किसी बड़े धमाके से कम नहीं है. ट्रेड एक्सपर्ट्स और फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. यहां इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में हम आपको बता रहें हैं.

'मर्दानी 3' का प्रेडिक्शन

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों (2014 और 2019) ने न केवल क्रिटिक्स का दिल जीता था, बल्कि कमाई के मामले में भी झंडे गाड़े थे. यही वजह है कि तीसरी किस्त को लेकर बाजार में काफी हलचल है. इस बारे में तरण आदर्श ने इस फिल्म को "पावरफुल फ्रैंचाइजी और महिला विलेन का तड़का" कहा है. मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक बातचीत में फिल्म को लेकर काफी सकारात्मक प्वाइंट शेयर किया. उन्होंने कहा कि 'मर्दानी' एक ऐसी फ्रैंचाइजी है जिसने खुद को साबित किया है. रानी मुखर्जी ने इन फिल्मों में अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. तरण आदर्श को भरोसा है कि रानी इस बार कामयाबी की हैट्रिक जरूर लगाएंगी.

TRENDING NOW

इस फिल्म की क्या है कहानी?

इस बार फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण एक 'महिला विलेन' का होना है. एक तरफ जांबाज पुलिस अफसर शिवानी रॉय और दूसरी तरफ एक खूंखार महिला अपराधी, यह 'फेस-ऑफ' दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए काफी है. जब तरण आदर्श से पूछा गया कि क्या 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्म के बीच 'मर्दानी 3' को रिलीज करना जोखिम भरा है? तो उन्होंने बताया कि दोनों फिल्मों की तुलना करना गलत है. 'बॉर्डर 2' एक बड़े बजट की वॉर फिल्म है, जबकि 'मर्दानी 3' एक कड़क क्राइम थ्रिलर है जो एक मजबूत महिला किरदार पर टिकी है. दोनों का अपना अलग दर्शक वर्ग है, इसलिए दोनों फिल्में साथ में अच्छी कमाई कर सकती हैं.

एडवांस बुकिंग और ओपनिंग के आंकड़े

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, 'मर्दानी 3' ने रिलीज से पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. बिना किसी ब्लॉक बुकिंग के फिल्म ने करीब 26.92 लाख का बिजनेस एडवांस बुकिंग में कर लिया है. भारत भर में फिल्म को 3,176 शोज मिले हैं, जो एक थ्रिलर फिल्म के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत मानी जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट्स को देखते हुए यह माना जा रहा है कि 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार लेकिन मजबूत ओपनिंग लेगी. फिल्म के कंटेंट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा गंभीर मुद्दा और रानी मुखर्जी की एक्टिंग इसकी अच्छी कमाई करा सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Mardaani 3 Mardaani 3 Box Office Mardaani 3 Box Office Prediction