Border 2 की आंधी के बीच भी Mardaani 3 का बड़ा कारनामा! क्या रानी मुखर्जी तोड़ पाएंगी 'दिल बोले हड़िप्पा' का रिकॉर्ड?

Mardaani 3 Box Office Collection: 'बॉर्डर 2' की तुफान के बीच रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखे और अपनी पकड़ भी बनाए हुए हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या 'मर्दानी 3' रानी की टॉप 10 फिल्मों में शामिल एक मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 3, 2026 7:26 AM IST

Border 2 की आंधी के बीच भी Mardaani 3 का बड़ा कारनामा! क्या रानी मुखर्जी तोड़ पाएंगी 'दिल बोले हड़िप्पा' का रिकॉर्ड?

Mardaani 3 Day 4 Box Office Collection: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जहां सनी देओल (Sunny Deol) की मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) की ऐसी सुनामी आई हुई है, जिसके आगे किसी और फिल्म का टिक पाना नामुमकिन सा लग रहा है और फिल्म ने 11 दिन में 280 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ 'बॉर्डर 2' (Border 2 Box Office Collection) के तूफान के बीच रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) ने भी बॉक्स ऑफिस पर कदम रख दिए और बड़ी ही शांति से अपने पैर जमा रही है. सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म की भारी-भरकम आंधी के बावजूद शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) का जलवा कम नहीं हुआ है.

Mardaani 3 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल हुई 'मर्दानी 3'? जानें चौथे दिन कितनी हुई कमाई

क्या अपनी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी रानी?

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) को रिलीज हुए अभी महज 4 दिन ही हुए हैं और इसने में 27 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. भले ही ये नंबर 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन के आगे छोटा लगे लेकिन रानी मुखर्जी के पर्सनल माइलस्टोन के करीब पहुंच गई है. वह अपनी ही फिल्म 'दिल बोले हड़िप्पा' को पछाड़कर अपनी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मारने से महज 17 करोड़ रुपए दूर हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या रानी मुखर्जी की ये पावरहाउस परफॉर्मेंस सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के गदर के बीच अपनी जगह पक्की कर 'दिल बोले हड़िप्पा' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी.

उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी Mardaani 3

अभिराज मिनवाला के डायरेक्शन में बनी रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका पहला वीकेंड उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. मेकर्स से लेकर दर्शकों तक को इस मूवी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद इसका कंटेंट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. ऐसे में अब फिल्म की नजर रानी मुखर्जी के करियर की टॉप 10 फिल्मों में जगह बनाने पर है. तो चलिए जानते हैं रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने चौथे दिन कितने की कमाई की?

Mardaani 3 ने 4 दिनों में कितनी कमाई की?

गौरतलब है कि, 'बॉर्डर 2' (Border 2) और 'धुरंधर' (Dhurandhar) जैसी बड़ी फिल्मों से मुकाबला होने के बावजूद 'मर्दानी 3' ने इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा प्रदर्शन किया है. पहले 3 दिनों में फिल्म ने विदेश से 7 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वर्ल्डवाइड 30 करोड़ के आंकड़े के दहलीज पर पहुंची 'मर्दानी 3' ने भारत में पहले दिन 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी. दूसरे दिन उछाल के साथ 6.25 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपए और चौथे भारी गिरावट के साथ सिर्फ 2.15 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन करने में सफल हुई.

निशाने पर रानी की 'दिल बोले हड़िप्पा' का रिकॉर्ड

कुल मिलाकर चार दिनों में रानी मुखर्जी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3 Total Collection) ने 19.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं अगर बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो ये 27.25 करोड़ रुपए है. ऐसे में अब रानी मुखर्जी की इस फिल्म के निशाने पर उनकी ही फिल्म 'दिल बोले हड़िप्पा' का रिकॉर्ड आ गया है. ऐसे में 'मर्दानी 3' का पहला टारगेट अब 'दिल बोले हड़िप्पा' को पीछे छोड़ना है, जिसने दुनिया भर में 44.49 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं इस रिकॉर्ड को धवस्त करने के लिए फिल्म को अभी करीब 17 करोड़ रुपए की और जरूरत है. ऐसे में अब देखना ये है कि क्या 'बॉर्डर 2' की आंधी के बीच रानी ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाती हैं कि नहीं...

Tags Border 2 Mardaani 3 Mardaani 3 Box Office Collection Rani Mukerji Sunny Deol