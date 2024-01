Merry Christmas Box Office Collection Day 2 : सिनेमा की दुनिया के पॉपुलर स्टार कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म 'मेरी क्रिसमस' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिल्म 'मेरी क्रिसमस' पहले दिन सिर्फ 2.30 करोड़ रुपये की कमाई की थी। हालांकि, फिल्म के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े में उछाल आया है। इसके बावजूद फिल्म 'मेरी क्रिसमस' साउथ सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म 'हनु-मैन' के कलेक्शन के आगे फीकी पड़ गई है। आइए जानते है कि कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म 'मेरी क्रिसमस' की बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितनी कमाई हुई है। Also Read - Merry Christmas-Hanuman Early Estimates Day 2: 'हनु-मैन' के सामने फुस्स हुई 'मैरी क्रिसमस', दूसरे दिन की इतनी कमाई

कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म 'मेरी क्रिसमस' 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 2.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म की कमाई में दूसरे दिन उछाल आया है और 3.40 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह से फिल्म 'मेरी क्रिसमस' ने दो दिनों में 5.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं, साउथ सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म 'हनु-मैन' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने जहां पहले दिन 2.15 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं दूसरे दिन 4.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। इस तरह से फिल्म ने दो दिनों में 6.20 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। साउथ सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म 'हनु-मैन' के आगे कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म 'मेरी क्रिसमस' फीकी पड़ती नजर आ रही है।

#MerryChristmas witnesses an upward trend on Day 2 [Sat], performing best at urban-centric locations… The growth - 47.83% - is satisfactory, but a solid jump was the need of the hour… All eyes on Day 3 [Sun] biz… Fri 2.30 cr, Sat 3.40 cr. Total: ₹ 5.70 cr. #India biz. Note:… pic.twitter.com/USdynWQAZB

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 14, 2024