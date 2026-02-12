O Romeo Advance Booking: बॉर्डर 2 का पत्ता साफ करेगी Shahid Kapoor की फिल्म? रिलीज से एक दिन पहले की धांसू कमाई

O Romeo Advance Booking: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई कर रही है. आइए आपको बताते हैं कि अब तक कितनी टिकट बिक गई है और एडवांस में कितनी कमाई हो गई है.

O Romeo Advance Booking: शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ओ रोमियो रिलीज के लिए तैयार है. 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे से महज एक दिन पहले ये फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए आ रही है. फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं और दोनों ही कलाकार अपनी इस अपकमिंग फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और अब टिकट के एडवांस बुकिंग के नए आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देखकर मेकर्स काफी खुश हो जाएंगे. फिल्म एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई करती नजर आ रही है.

कितनी होगी पहले दिन कमाई

फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) में शाहिद कपूर का जबरदस्त एक्शन है और रोमांस का भी तड़का लगाया गया है और यही चीज दर्शकों को फिल्म की ओर खींचने का काम कर रही है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अच्छी शुरुआत की. फिल्म की एडवांस बुकिंग 10 फरवरी को शुरू हुई थी और पहले दिन एडवांस बुकिंग में भी ओ रोमियो ने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी. अब नए आंकडे़ सामने आ गए हैं और इसमें फिल्म की कमाई में तगड़ी बढ़ोतरी हुई है. फिल्म की टिकट अच्छी संख्या में बिके हैं.सैक्नलिक डॉट कॉम के मुताबिक, फिल्म की 2 दिन में टोटल 50,361 के आसपास टिकट बिक्री हो चुकी है. इस फिल्म को अभी तक टोटल 8,365 शोज मिले हैं. दावा है कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 1.18 करोड़ की कमाई की. कई रिपोर्ट में दावा है कि फिल्म 2 करोड़ तक पहले ही कमाई कर लेगी.

ओ रोमियो की कहानी

शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और नाना पाटेकर की मल्टीस्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म ओ रोमियो 1980 से 90 के दशक से प्रेरित एक कहानी है. दावा किया जा रहा है कि इसमें खौफनाक गैंगस्टर 'हुसैन शेख' उर्फ 'हुसैन उस्तरा' की कहानी को करीब से दिखाने की कोशिश की जाएगी. फिल्म में शाहिद कपूर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेलर में उनकी एक झलक ने ही फैंस को खुश कर दिया था. चेहर पर गुस्सा और शरीर पर ढेर सारे टैटू में शाहिद कमाल के लगे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

ओ रोमियो फर्स्ट डे कलेक्शन

दावा है कि शाहिद कपूर की फिल्म पहले दिन अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 6-7 करोड़ का कलेक्शन करेगी. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ओ रोमियो कमाई में 10 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पहले दिन ही छू लेगी.

Read more