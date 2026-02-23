O Romeo Box Office Collection Day 10: सेकंड संडे कैसा रहा 'ओ रोमियो' का हाल? जानें एक हफ्ते में कितना हुआ कलेक्शन

O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं, आइए जानते हैं फिल्म ने एक हफ्ते में कितने का कलेक्शन कर लिया है.

O Romeo Box Office Collection Day 10: 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृत्ति डिमरी (Tirtti Dimri) स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं. ज्यादा हाईप न होने के बवाजूद शाहिद की ये एक्शन ड्रामा फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ये अभी तक अपने बजट के आसपास तक नहीं पहुंच पाई है. फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. ऐसे में आइए जानते हैं 'ओ रोमियो' (O Romeo Box Office Collection Day 10) ने अब तक कितने रुपए का कारोबार कर लिया है और फिल्म बजट के कितने करीब पहुंची है.

एक हफ्ते में O Romeo ने कितने की कमाई की?

Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.

Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.

Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया.

Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 7 (1st Thursday) : शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' के सातवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. फिल्म ने 7वें दिन 3.1 करोड़ रुपए की कमाई की है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें अभी बदलाव हो सकते हैं.

7 Days Total Collection: सात दिनों यानी एक हफ्ते में 'ओ रोमियो' ने कुल 47.15 करोड़ रुपए की कमाई की.

दूसरे हफ्ते में शाहिद की फिल्म ने कितने कमाए?

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' अब दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. हालांकि, सेकंड वीक में भी शाहिद और तृप्ति का वही जलवा बरकरार रहा है, धीमी गति से ही सही लेकिन फिल्म कमाई कर रही है.

Day 8 (2nd Friday) : आठवें दिन यानी सेकंड फ्राइडे 'ओ रोमियो' ने 2.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये थर्सडे के मुकाबले 30% प्रतिशत कम रहा.

Day 9 (2nd Saturday) : नौवें दिन फिल्म की कमाई में 58% का उछाल देखा गया और इसने सेकंड सैटर्डे को 3.4 करोड़ रुपए कमाए.

Day 10 (2nd Sunday) : वहीं अगर बात करें 10वें दिन के कलेक्शन की तो, ये 3.25 करोड़ रुपए हुए हैं. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें अभी बदलाव हो सकता है.

Total : विशाल भारद्वाज की फिल्म ने 10 दिनों में 55.9 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

कितना है O Romeo का बजट?

शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी जैसे सितारों से सजी 'ओ रोमियो' विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फिल्म का बजट 75 से 80 रुपए बताया जा रहा था, लेकिन विकिपीडिया पर दी गई जानकारी की माने तो शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' को बनाने में करीब 125 से 150 करोड़ रुपए तक खर्च हुआ है. ऐसे में अगर इसके अबतक के कलेक्शन को देखा जाए तो, फिल्म बजट के आसपास से मीलों दूर है.

