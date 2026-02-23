ENG हिन्दी
O Romeo Box Office Collection Day 11: दूसरे सोमवार को भी करोड़ों में कमा रही 'ओ रोमियो', जानें फिल्म की टोटल कमाई

O Romeo Box Office Collection Day 11: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं. फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं फिल्म ने 11वें दिन कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 23, 2026 11:32 PM IST

O Romeo collection

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' अभी भी थिएटर्स में मजबूती से टिकी है, जिससे इन नई फिल्मों को स्क्रीन शेयरिंग में घाटा हुआ. क्रिटिक्स की तारीफ के बावजूद, आम दर्शकों के बीच इन फिल्मों को लेकर वैसा क्रेज नहीं दिखा जो मंडे को कलेक्शन स्टेबल रख सके. फिलहाल दोनों ही फिल्में अपनी लागत निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं.

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी शाहिद कपूर-तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. रिलीज के दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन भी फिल्म ने शानदार कमाई है. हालांकि, वर्किंग डे होने के कारण कलेक्शन में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म अब 50 करोड़ क्लब को पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है. आइए जानते हैं कि 11वें दिन 'ओ रोमियो' ने कितनी कमाई की और इसका अब तक का सफर कैसा रहा?

11वें दिन की कमाई

रिलीज के दूसरे सोमवार को 'ओ रोमियो' के कलेक्शन में उम्मीद के मुताबिक गिरावट दर्ज की गई. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने सोमवार को लगभग 1.65 करोड़ की कमाई की. दूसरे वीकेंड के शनिवार को फिल्म ने 3.4 करोड़ और रविवार को 3.15 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद सोमवार को आंकड़ों में करीब 60% की गिरावट आई. 11 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब लगभग 57.45 करोड़ हो चुका है.

इन फिल्मों से आगे हुई मूवी?

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने इससे पहले 'कमीने', 'हैदर' और 'रंगून' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. 11वें दिन के कलेक्शन के साथ 'ओ रोमियो' ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है. इस फिल्म ने विशाल-शाहिद की सबसे चर्चित फिल्म 'हैदर' (56.09 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म अब शाहिद कपूर की 'देवा' के लाइफटाइम आंकड़ों को भी पार कर चुकी है.

फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 'ओ रोमियो' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 83.1 करोड़ के पार पहुंच गया है. क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद, शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रहा है.

फिल्म का बजट 125 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है. हालांकि फिल्म 50 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, लेकिन इसे हिट का टैग पाने के लिए आने वाले दिनों में और भी मजबूती दिखानी होगी. आने वाले शुक्रवार को नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो इसकी स्क्रीन काउंट को कम कर सकती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
