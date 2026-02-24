O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर ने अपनी ही 4 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, सेकंड मंडे बॉक्स ऑफिस पर रहा ये हाल

ENG हिन्दी
O Romeo Box Office Collection Day 11: शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' धीमी गति से ही सही लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है. वहीं इस मूवी ने सेकंड मंडे तक शाहिद की ही 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 24, 2026 6:15 AM IST

11 दिनों में 'ओ रोमियो' ने कितने का कलेक्शन किया?

O Romeo Box Office Collection Day 11: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) लगातार उतार-चढ़ाव के साथ बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है और ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है. 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस मूवी को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और इस मूवी ने अब तक कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. शाहिद कपूर की ये मूवी अब अपने दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है और इसी के साथ इसने शाहिद की ही 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. तो चलिए जानते हैं 'ओ रोमियो' (O Romeo Box Office Collection Day 11) का अब तक का कलेक्शन कितना हुआ और इसने किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं.

11 दिनों में O Romeo ने कितने की कमाई की?

Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.
Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.
Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया.
Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
Day 7 (1st Thursday) : शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए की कमाई की.
7 Days Total Collection: इसी के साथ सात दिनों यानी एक हफ्ते में 'ओ रोमियो' ने कुल 47.15 करोड़ रुपए की कमाई की.

दूसरे हफ्ते में कितनी हुई कमाई?

वहीं अब शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है.

Day 8 (2nd Friday) : दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी आठवें दिन सेकंड फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने 2.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये थर्सडे के मुकाबले 30% प्रतिशत कम रहा.
Day 9 (2nd Saturday) : नौवें दिन फिल्म की कमाई में 58% का उछाल देखा गया और इसने सेकंड सटरडे को 3.4 करोड़ रुपए कमाए.
Day 10 (2nd Sunday) : 10वें दिन मूवी ने 3.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
Day 11 (2nd Monday) : वहीं अब 'ओ रोमियो' के 11वें दिन कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. फिल्म ने ग्वाहरवें दिन भारी गिरावट के साथ 1.65 करोड़ रुपए की कमाई की. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े है इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं.
Total : हालांकि, इन आंकड़ों के हिसाब से विशाल भारद्वाज की फिल्म ने 11 दिनों में 57.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इन आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो सेकंड सटरडे में ही 'ओ रोमियो' ने शाहिद कपूर की ही 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

इन 4 फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड

शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' ने 11 दिनों में एक्टर की 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 'फटा पोस्टर निकला हीरो', 'बत्ती गुल मीटर चालू', 'कमीने' और 'हैदर' शामिल है. ये चारों फिल्में शाहिद कपूर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी, जिसके रिकॉर्ड को 'ओ रोमियो' ने तोड़ दिया है और इसी के साथ टॉप 10 की लिस्ट में छठे नंबर अपनी जगह बना ली है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags O Romeo O Romeo Box Office Collection Shahid Kapoor Tripti Dimri Vishal Bhardwaj