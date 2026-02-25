O Romeo Box Office Collection Day 12: 'उड़ता पंजाब' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी शाहिद की 'ओ रोमियो'? जानें 12वें का हाल

O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का जादू भले ही वैलेंटाइन वीक जितना दर्शकों पर नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी फिल्म शाहिद कपूर का एक और रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़ी है.

O Romeo Box Office Collection Day 12: विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) के डायरेक्शन में बनीं शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) का क्रेज भले ही दर्शकों के दिलों से कम हो गया है, लेकिन अभी भी फिल्म उतार-चढ़ाव के साथ बॉक्स ऑफिस (O Romeo Box Office Collection Day 12) पर बनी हुई है. 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस मूवी को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये अपने बजट के आसपास तक नहीं पहुंची है.

हालांकि, 'ओ रोमियो' शाहिद कपूर के कुछ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रही है और अब ये टॉप 5 में शामिल होने से बस चंद कदम दूर है और ये दूरी 12वें दिन के कलेक्शन पर (O Romeo Box Office Collection Day 12) निभर है. तो चलिए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितने की कमाई कर ली है और टॉप 5 में शामिल होने के लिए इसे कितने और कमाने होंगे?

12 दिनों में O Romeo ने कितने की कमाई की?

Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.

Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.

Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया.

Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 7 (1st Thursday) : शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए की कमाई की.

7 Days Total Collection: इसी के साथ सात दिनों यानी एक हफ्ते में 'ओ रोमियो' ने कुल 47.15 करोड़ रुपए की कमाई की.

दूसरे हफ्ते में कितनी हुई कमाई?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है और उतार-चढ़ाव के साथ बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है.

Day 8 (2nd Friday) : दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी आठवें दिन सेकंड फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने 2.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये थर्सडे के मुकाबले 30% प्रतिशत कम रहा.

Day 9 (2nd Saturday) : नौवें दिन फिल्म की कमाई में 58% का उछाल देखा गया और इसने सेकंड सटरडे को 3.4 करोड़ रुपए कमाए.

Day 10 (2nd Sunday) : 10वें दिन मूवी ने 3.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 11 (2nd Monday) : फिल्म ने ग्वाहरवें दिन भारी गिरावट के साथ 1.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

Day 12 (2nd Tuesday) : वहीं अब इसके 12वें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. बारहवें दिन 'ओ रोमियो' ने 1.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े है इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं.

Total : हालांकि, इन आंकड़ों के हिसाब से विशाल भारद्वाज की फिल्म ने 12 दिनों में 59.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'उड़ता पंजाब' के रिकॉर्ड से कितनी दूर O Romeo?

शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में 'उड़ता पंजाब' 60.33 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ पांचवें नंबर पर बनी हुई है. वहीं 'ओ रोमियो' इस लिस्ट में 59.05 करोड़ की कमाई के साथ छठे नंबर पर है. ऐसे में अगर 'ओ रोमियो' को शाहिद कपूर की टॉप फिल्मों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर आना है तो अभी 1.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा. अब देखना ये है कि, क्या कछुए की चाल चल रही 'ओ रोमियो' इस आंकड़े को पार कर पाती है?

