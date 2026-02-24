ENG हिन्दी
  • O Romeo Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही 'ओ रोमियो', जानें ...

O Romeo Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही 'ओ रोमियो', जानें 12 दिनों का टोटल कलेक्शन

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार कमाई कर रही है. वीकेंड के अलावा यह वीक डे पर भी अच्छी कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने 12वें दिन कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 24, 2026 11:25 PM IST

O Romeo Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही 'ओ रोमियो', जानें 12 दिनों का टोटल कलेक्शन
shahid kapoor o romeo

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर ने अपने दूसरे सप्ताह के वर्किंग दिनों में भी अच्छी कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार के कलेक्शन और अब तक की कुल कमाई का पूरा रिपोर्ट.

12वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के दूसरे मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में मामूली गिरावट देखी गई, जो कि वर्किंग डे होने के कारण स्वाभाविक है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने 12वें दिन भारत में लगभग 1.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. दूसरे सोमवार को फिल्म ने करीब 1.65 करोड़ बटोरे थे. मंगलवार को इसकी ऑक्यूपेंसी 7-8% के आसपास दर्ज की गई.

कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'ओ रोमियो' ने पहले दिन 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन इसने 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं तीसरे दिन सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया. वहीं पहले सोमवार को इसने 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. छठे दिन फिल्म ने 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. 'ओ रोमियो' ने सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए की कमाई की. फिल्म ने दूसरे सोमवार को लगभग 1.65 करोड़ की कमाई की. दूसरे वीकेंड के शनिवार को फिल्म ने 3.4 करोड़ और रविवार को 3.15 करोड़ की कमाई की.

दुनियाभर में फिल्म ने कितनी की कमाई

भले ही घरेलू बाजार में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर 'ओ रोमियो' का जादू लोगों पर छाया हुआ है. मेकर्स और ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दुनिया भर में 100.10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. शाहिद कपूर की यह फिल्म 'कबीर सिंह' के बाद सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर उभरी है. हालांकि, फिल्म के सामने आगे के दिन मुश्किल से भरे हैं. सिनेमाघरों में पहले से ही 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' मौजूद हैं. वहीं अगले हफ्ते 'द केरल स्टोरी 2' रिलीज होने वाली है. इन नए फिल्मों के आने से 'ओ रोमियो' की स्क्रीन्स कम हो सकती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

