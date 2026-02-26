ENG हिन्दी
O Romeo Box Office Collection Day 13: बॉक्स ऑफिस पर दूसरे हफ्ते भी बरकरार है शाहिद का जलवा, 13वें दिन इतनी हुई कमाई

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘O Romeo' बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते में मजबूती से टिकी हुई है. फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं, आइए जानते हैं फिल्म का टोटल कलेक्शन और इसकी 13वें दिन का हाल.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 26, 2026 6:34 AM IST

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की बहुचर्चित फिल्म 'O Romeo' बॉक्स ऑफिस पर अपने दो हफ्ते पूरे करने के करीब है. वैलेंटाइन डे वीकेंड यानी 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 13 दिन बिता लिए हैं, हालांकि फिल्म की कमाई में शुरुआती दिनों के मुकाबले गिरावट देखी गई है, लेकिन यह अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है और कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म के 13वें दिन के कलेक्शन और अब तक की कुल कमाई के बारे में.

13वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 'O Romeo' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.20 करोड़ की कमाई की है. वर्किंग डे होने के कारण फिल्म के कलेक्शन में मामूली गिरावट आई है. फिल्म ने अब तक 60.25 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 92 करोड़ से अधिक की कमाई हुई है.

शाहिद-विशाल की जोड़ी का नया रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस के लिहाज से यह फिल्म शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज के लिए बेहद खास साबित हुई है. 'O Romeo' अब शाहिद और विशाल की साथ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने उनकी पिछली सफल फिल्मों 'कमीने' और 'हैदर' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. 60 करोड़ का आंकड़ा पार करते ही यह शाहिद कपूर की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों (हिंदी नेट) की लिस्ट में शामिल होने की कगार पर है.

कैसा रहा अब तक का सफर?

फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करते हुए 47.1 करोड़ जुटाए थे. दूसरे हफ्ते के शुक्रवार से ही फिल्म की कमाई में गिरावट शुरू हुई, लेकिन शनिवार और रविवार को आए उछाल ने इसे 60 करोड़ के क्लब में एंट्री दिला दी. भले ही 'O Romeo' ने ठीक-ठाक कमाई कर ली है लेकिन इसके सामने चैलेंज भी कम नहीं रहीं है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसके कारण वर्ड-ऑफ-माउथ उतना मजबूत नहीं रहा. इसके अलावा, आने वाले शुक्रवार को 'द केरला स्टोरी 2' की रिलीज इस फिल्म की स्क्रीन्स को और कम कर सकती है. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया है. 125-150 करोड़ के भारी-भरकम बजट पर बनी इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग पाना अब भी एक कठिन चुनौती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
