O Romeo Box Office Collection Day 13: बॉक्स ऑफिस पर हांफने लगी 'ओ रोमियो'! दो हफ्ते में भी बजट के करीब नहीं पहुंच पाई फिल्म

O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर और तृ्प्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हांफती नजर आ रही है. 13 दिनों के बाद भी ये बजट के करीब नहीं पहुंच पाई है.

O Romeo Box Office Collection Day 13: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) को रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो गए हैं और इन दो हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस कभी ठंडी तो कभी गर्म देखने को मिली, लेकिन मेकर्स ने लिए टेंशन वाली बात ये है कि, फिल्म 13 दिनों के बाद भी अपने बजट के आसपास भी नहीं पहुंची है. 13 दिनों में 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन (O Romeo Box Office Collection Day 13) किया है. शाहिद कपूर की फिल्म को यूं बॉक्स ऑफिस पर दम भरते देख क्रिटिक्स का कहना है कि, ये अपना बजट भी शायद ही निकाल पाए.

13 दिनों में O Romeo ने कितना किया कलेक्शन?

Day 1 (1st Friday) : पहले दिन ' ओ रोमियो ' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया. Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.

Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.

Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया.

Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 7 (1st Thursday) : शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए की कमाई की.

7 Days Total Collection: इसी के साथ सात दिनों यानी एक हफ्ते में 'ओ रोमियो' ने कुल 47.15 करोड़ रुपए की कमाई की.

दूसरे हफ्ते में कितनी हुई कमाई?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है और उतार-चढ़ाव के साथ बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है.

Day 8 (2nd Friday) : दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी आठवें दिन सेकंड फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने 2.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये थर्सडे के मुकाबले 30% प्रतिशत कम रहा.

Day 9 (2nd Saturday) : नौवें दिन फिल्म की कमाई में 58% का उछाल देखा गया और इसने सेकंड सटरडे को 3.4 करोड़ रुपए कमाए.

Day 10 (2nd Sunday) : 10वें दिन मूवी ने 3.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

Day 11 (2nd Monday) : फिल्म ने ग्वाहरवें दिन भारी गिरावट के साथ 1.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

Day 12 (2nd Tuesday) : बारहवें दिन 'ओ रोमियो' ने 1.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Day 13 (2nd Wednesday) : 26 फरवरी 2026 को फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गए और तेरहवें दिन इसने 24% की गिरावट के साथ 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े है इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं.

Total : हालांकि, इन आंकड़ों के हिसाब से विशाल भारद्वाज की फिल्म ने 13 दिनों में 60.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

कितना है O Romeo का बजट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनीं शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर 'ओ रोमियो' को बनाने में करीब 120 से 150 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है. 13 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर इसका हाल देखते हुए लगता है कि, इसके लिए अपना बजट निकाल पाना भी मुश्किल है.

