O Romeo Box Office Collection Day 15: सितारों की फीस भी नहीं वसूल पाई 'ओ रोमियो', लेकिन शाहिद का तोड़ दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' अपने तीसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक फिल्म सितारों की फीस तक के पैसे नहीं कमा पाई है, लेकिन शाहिद का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 27, 2026 11:15 PM IST

15 दिन में 'ओ रोमियो' ने कितने का कलेक्शन किया?

O Romeo Box Office Collection Day 15: विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) की मल्टी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाने में नाकामयाब रही है. फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब इसने तीसरे हफ्ते में एंट्री ले ली है, लेकिन अगर इसके अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये अपनी तक अपने सितारों की फीस भी नहीं निकाल पाई है. हालांकि, 'ओ रोमियो' (O Romeo Box Office Collection Day 15) ने शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की टॉप 10 में से एक और फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

दो हफ्तों में कैसा रहा O Romeo का हाल?

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' ने दो हफ्तों में 62.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ एक्टर ने अपनी एक और फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो चलिए एक नजर 'ओ रोमियो' के अब तक के कुल कलेक्शन पर डालते हैं.

15 दिन में O Romeo ने कितने का कलेक्शन किया?

  • Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.
  • Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.
  • Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया.
  • Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • Day 7 (1st Thursday) : शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए की कमाई की.

7 Days Total Collection: इसी के साथ सात दिनों यानी एक हफ्ते में 'ओ रोमियो' ने कुल 47.15 करोड़ रुपए की कमाई की.

दूसरे हफ्ते में कितनी हुई कमाई?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है और उतार-चढ़ाव के साथ बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है.

  • Day 8 (2nd Friday) : दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी आठवें दिन सेकंड फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने 2.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये थर्सडे के मुकाबले 30% प्रतिशत कम रहा.
  • Day 9 (2nd Saturday) : नौवें दिन फिल्म की कमाई में 58% का उछाल देखा गया और इसने सेकंड सटरडे को 3.4 करोड़ रुपए कमाए.
  • Day 10 (2nd Sunday) : 10वें दिन मूवी ने 3.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • Day 11 (2nd Monday) : फिल्म ने ग्वाहरवें दिन भारी गिरावट के साथ 1.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
  • Day 12 (2nd Tuesday) : बारहवें दिन 'ओ रोमियो' ने 1.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
  • Day 13 (2nd Wednesday) : 26 फरवरी 2026 को फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो गए और तेरहवें दिन इसने 24% की गिरावट के साथ 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.
  • Day 14 (2nd Thursday) : 14 वें दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की.

14 Days Total Collection: 'ओ रोमियो' ने 14 दिन में 61.55 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया.

दूसरे फ्राइडे कितना रहा O Romeo का कलेक्शन?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' ने अब तीसरे हफ्ते में एंट्री ले ली है और इसी के साथ इसके दूसरे फ्राइडे के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं.

Day 15 (2nd Friday) : दूसरे शुक्रवार को 'ओ रोमियो' ने बॉक्स ऑफिस पर 1.15 करोड़ रुपए का कारोबार किया. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े है इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं.

Total : हालांकि, इन आंकड़ों के हिसाब से विशाल भारद्वाज की फिल्म ने 15 दिनों में 62.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

उस फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' अपने बजट के आसपास भले ही न पहुंची हो, लेकिन इसने एक्टर की टॉप 10 कलेक्शन वाली फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है. सेकंड फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने शाहिद कपूर की 'उड़ता पंजाब' का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसी के साथ पांचवे नंबर के पायदान पर आ गई.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।
