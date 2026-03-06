O Romeo Box Office Collection: 20वें दिन Shahid Kapoor की फिल्म ने दिखाई बॉक्स ऑफिस पर आंख, कमाई में दिखी तेजी

O Romeo Box Office Collection Day 20: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को रिलीज हुए 20 दिन का समय हो चुका है. 20 दिनों में भी ये फिल्म हार मानने के लिए राजी नहीं है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितने नोट छाप लिए हैं.

O Romeo Box Office Collection Day 20: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) बॉक्स ऑफिस पर अब भी डटी हुई है. इस फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं. बावजूद इसके लोग शाहिद कपूर की ये फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जा रहे हैं. हालांकि समय के साथ फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई में भी उतार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. बात की जाए फिल्म 'ओ रोमियो' के अब तक के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की थी. जिसके बाद इस फिल्म ने दूसरे दिन 12.65 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए, चौथे दिन 4.85 रुपए का कलेक्शन जमा किया था. पांचवें दिन 5.35 करोड़ रुपए, छठे दिन 3.65 करोड़ रुपए, सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए जमा करके फिल्म 'ओ रोमियो' ने बवाल काट दिया था. पहले हफ्ते में शाहिद कपूर की फिल्म ने 47.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

ओ रोमियो के कलेक्शन में दिखा उतार चढ़ाव

वहीं आठवें दिन ओ रोमियो ने 2.15 करोड़ रुपए, नवें दिन 3.4 करोड़ रुपए, दसवें दिन 3.15 करोड़ रुपए, ग्याहरवें दिन 1.6 करोड़ रुपए, बाहरवें दिन 1.65 करोड़ रुपए की कमाई की थी. तेहरवें दिन ओ रोमियो की कमाई 1.25 करोड़ रुपए ही रह गए थे. ओ रोमियो ने चौदहवें दिन 1.25 करोड़ रुपए, पंद्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए, सोहलवें दिन 1.3 करोड़ रुपए, सत्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए और उन्नीसवें दिन 9 लाख रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं बीसवें दिन इस फिल्म की कमाई केवल 85 लाख रुपए ही रह गई है. कुल मिलाकर ओ रोमियो ने 20 दिनों में केवल 67.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है.

किसकी वजह से हुआ ओ रोमियो को नुकसान

बीते हफ्ते ही द केरल फाइल्स 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ओ रोमियो के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है. वहीं अस्सी के आने से ओ रोमियो को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था. अब धुरंधर 2 के आने का समय हो रह है. ऐसे में आने वाला समय शाहिद कपूर की फिल्म के लिए बहुत आरी होने वाला है. माना जा रहा है कि धुरंधर 2 के आते ही सारी छोटी छोटी फिल्में बॉक्स ऑफिस से गायब हो जाएंगी. वैसे भी मेकर्स ने टॉक्सिक की भी रिलीज डेट को बदल दिया है. अब टॉक्सिक के जाते ही धुरंधर 2 अकेली फिल्म बची है. ऐसे में माना जा रहा है कि धुरंधर 2 की आंधी में कोई नहीं टिकेगा. ओ रोमियो जैसी फिल्म भी नहीं... एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

