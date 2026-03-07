O Romeo Box Office: Shahid Kapoor की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बंटा धार, हाथ लगी इतनी चिल्लर...

O Romeo Box Office Collection Day 22: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) तीसरे हफ्ते भी कमाई करने में जुटी हुई है. अस्सी और द केरल स्टोरी 2 जैसी फिल्मों के रिलीज होने के बाद भी ओ रोमियो ने हार नहीं मानी है. यहां अगर बात की जाए फिल्म 'ओ रोमियो' के टोटल कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अब तक 68.65 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 12.65 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए कमाए थे. जिसके बाद ओ रोमियो ने चौथे दिन 4.85 रुपए, पांचवें दिन 5.35 करोड़ रुपए, छठे दिन 3.65 करोड़ रुपए छाप डाले थे. वहीं सातवें दिन 3.1 करोड़ रुपए, आठवें दिन 2.15 करोड़ रुपए, नवें दिन 3.4 करोड़ रुपए और दसवें दिन 3.15 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे. ग्याहरवें दिन फिल्म ओ रोमियो ने 1.6 करोड़ रुपए कमाए थे. फिल्म ने बाहरवें दिन 1.65 करोड़ रुपए, तेहरवें दिन 1.25 करोड़ रुपए चौदहवें दिन 1.25 करोड़ रुपए, पंद्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए, सोहलवें दिन 1.3 करोड़ रुपए, सत्रहवें दिन 1.15 करोड़ रुपए और उन्नीसवें दिन 9 लाख रुपए छापे हैं.
लगातार गिर रही है ओ रोमियो की कमाई
रिलीज के 20वें दिन फिल्म ओ रोमियो ने 85 लाख, इक्कीसवें दिन 65 लाख रुपए, बाइसवें दिन 45 लाख रुपए जमा किए हैं. तीसरे हफ्ते ओ रोमियो की कुल कमाई 6.65 करोड़ रुपए आंकी गई है. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बात का फायदा फिल्म 'ओ रोमियो' को मिलने वाला है. वहीं वीकेंड पर भी फिल्म 'ओ रोमियो' की डिमांड बढ़ने के चांस है. ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में धीमी ही सही लेकिन फिल्म 'ओ रोमियो' की कमाई में रफ्तार तो देखने को मिल सकती है.
हुसैन उस्तरा ने चलाया जादू
बता दें कि फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर ने हुसैन उस्तरा का किरदार निभाया है. इस फिल्म में हुसैन उस्तरा बनकर शाहिद कपूर तृप्ति डिमरी के साथ रोमांस करते नजर आए हैं. फिल्म में शाहिद कपूर के साथ दिशा पाटनी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल जैसे एक्टर्स भी हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' में दिखाया गया है कि कैसे एक विधवा अपने पति के कत्ल का बदला लेने के लिए एक गैंग्सटर की मदद लेती है. बदला लेते लेते ये लड़की कब एक गैंग्सटर को दिल दे बैठती है ये किसी को पता ही नहीं चलता. प्यार होने के बाद इस लड़की का बदला कैसे पूरा होता है यही फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
Subscribe Now
Enroll for our free updates