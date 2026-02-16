O Romeo Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर शाहिद कपूर का 'रोमियो' अवतार हिट या फ्लॉप? जानें वर्किंग डेज में टिक पाएगी फिल्म

O Romeo Box Office Collection Day 3: विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) और नाना पाटेकर स्टारर क्राइम ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई थी, जो अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. वैलेंटाइन वीक्स यानी 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली इस फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. लेकिन इसका जादू दर्शकों पर चलता नजर नहीं आ रहा है. शाहिद कपूर की ये मूवी साल 2026 की सबसे बड़ी मच अवेटेड फिल्मों में से एक मानी जा रही थी, लेकिन वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस (O Romeo Box Office Collection Day 3) पर इसका हाल देखकर मेकर्स की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है.
तीसरे दिन ही दिखा कलेक्शन में डाउन फॉल
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' ने ओपनिंग डे पर 8.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी, कि वीकेंड पर शाहिद की 'ओ रोमियो' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलेगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं... दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 12.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया वहीं तीसरे दिन तो इसकी कलेक्शन में 25% की गिरावट देखने को मिली.
तीसरे दिन O Romeo का क्या है कलेक्शन?
शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने तीसरे दिन यानी रविवार को महज 9 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. वहीं इस मूवी ने अब तक कुल कमाई 30.15 करोड़ रुपए की है. वहीं वर्ल्डवाइट फिल्म ने तीसरे दिन 40 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. विशाल भारद्वाज की इस फिल्म का बजट 75 से 80 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है. अगर फिल्म ऐसी ही कमाई करती रही तो जल्द ही अपना बजट निकाल निकाल लेगी.
हिट होने के लिए कितने करोड़ चाहिए?
वहीं शाहिद कपूर की इस फिल्म को हिट लिस्ट में आने के लिए बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना होगा. ऐसे में सेकंड वीकेंड पर फिल्म का अच्चा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी हो गया है, साथ ही इसे वर्किंग डेज में भी अपनी रफ्तार बनाए रखनी होगी, लेकिन तीसेर दिन के कलेक्शन ने मेकर्स मन में ये शंका जरूर पैदा की होगी कि, क्या दर्शकों के दिलों पर शाहिद कपूर के 'रोमियो' अवतार ने घर करने में कसर छोड़ दी है.
हालांकि, इस बीच राहत की खबर ये है कि, 'ओ रोमियो' के अलावा अभी बॉक्स ऑफिस पर कोई बिग बजट मूवी नहीं है. 'धुरंधर 2' को आने में अभी टाइम है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 'ओ रोमियो' को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है और ये दर्शकों के बीच अपना जादू चलाने में कामयाब हो सकती है.
Subscribe Now
Enroll for our free updates