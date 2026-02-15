ENG हिन्दी
O Romeo Box Office Collection Day 3: भारत-पाकिस्तान मैच की वजह से कम हुआ फिल्म का कलेक्शन, तीसरे दिन इतनी हुई कमाई

O Romeo Box Office Collection Day 3: शाहिद कपूर की फिल्म 'O Romeo' को लेकर फैंस क्रेजी तो बहुत थे लेकिन भारत Vs पाकिस्तान मैच की वजह से इस फिल्म को तीसरे दिन नुकसान का सामना करना पड़ा है. आइए जानते हैं फिल्म ने तीसरे दिन कितनी कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 15, 2026 10:00 PM IST

o romeo

शाहिद कपूर की अवेटेड फिल्म 'O Romeo' को बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही चुनौती का सामना करना पड़ा है. रिलीज के तीसरे दिन यानी अपने पहले रविवार को फिल्म की कमाई में वो उछाल देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी. इसके पीछे फिल्म की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि भारत बनाम पाकिस्तान (Ind vs Pak) का मैच है.

कैसा रहा तीसरे दिन का हाल

आमतौर पर किसी भी बड़ी फिल्म के लिए रिलीज का तीसरा दिन यानी रविवार सबसे ज्यादा कमाई वाला दिन होता है. 'O Romeo' ने भी शुक्रवार और शनिवार को शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन रविवार को जैसे ही क्रिकेट पिच पर भारत और पाकिस्तान की टीमें उतरीं, सिनेमाघरों के बाहर सन्नाटा पसर गया. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने अपने तीसरे दिन करीब 7.8 करोड़ का बिजनेस किया है. अगर मैच नहीं होता, तो यह आंकड़ा आसानी से 15 करोड़ के पार जा सकता था.

फिल्म के ऑक्यूपेंसी में गिरावट

रविवार को दोपहर के बाद वाले शो में ऑक्यूपेंसी में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि ज्यादातर लोग घर पर या बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखने में व्यस्त थे. फिल्म ने पहले दिन शानदार ओपनिंग करते हुए 8.5 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 12.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 7.8 करोड़ की कमाई की है. हालांकि यह डाटा खबर लिखे जाने तक का है. यह आंकड़ा बदल सकता है.

क्रिकेट बनाम सिनेमा

भारत में क्रिकेट को लोग बहुत पसंद करते हैं. जब मुकाबला पाकिस्तान से हो, तो लोग नई फिल्मों को भी नहीं देखते हैं. छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में मैच का असर सबसे ज्यादा दिखा, जहां लोगों ने फिल्म के बजाय मैच को प्राथमिकता दी. बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स में भी मॉर्निंग शो तो ठीक रहे, लेकिन शाम होते-होते थिएटर खाली होने लगे. आमतौर पर शनिवार के मुकाबले रविवार की कमाई बढ़ती है, लेकिन 'O Romeo' के मामले में यह ग्राफ नीचे गिरा है.

क्या मंडे टेस्ट पास कर पाएंगे शाहिद कपूर?

फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले हैं और दर्शकों को शाहिद का इंटेंस अवतार पसंद आ रहा है. अब सबकी नजरें वर्किंग मंडे पर टिकी हैं. चूंकि रविवार का नुकसान क्रिकेट की वजह से हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि जो दर्शक रविवार को फिल्म नहीं देख पाए, वे सोमवार या मंगलवार को सिनेमाघरों का रुख करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
