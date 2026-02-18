O Romeo Box Office Collection Day 5: 'ओ रोमियो' ने 5वें दिन पलटी बाजी, शाहिद कपूर की इन 2 फिल्मों को चटाई धूल!

O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा है. मूवी ने पांचवे दिन के कलेक्शन से एक्टर की ही 2 बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है.

O Romeo Box Office Collection Day 5: 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) और 'पद्मावत' (Padmaavat) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सुपरस्टार बनें शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) को लेकर चर्चा में हैं. 13 फरवरी 2026, को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के कलेक्शन में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं फर्स्ट मंडे टेस्ट में अच्छा लेकिन गिरावट के साथ कलेक्शन करने के बाद अब इसके फर्स्ट ट्यूजडे कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं और खास बात ये है कि 'ओ रोमियो' ने अपने 5वें दिन की कमाई (O Romeo Box Office Collection Day 5) से शाहिद कपूर की ही दो फिल्मों को धूल चटा दी है.

दर्शकों को क्यों नहीं खींच पा रही O Romeo?

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' का रिलीज से पहले काफी बज देखने को मिला था. इसके टीजर और ट्रेलर ने भी दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन फिल्म के कम प्रमोशन की वजह से इसकी हाईप नहीं बन पाई जिसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस तक लोगों को खींचने में कामयाब नहीं हो पा रही है. हालांकि, 'ओ रोमियो' का ओपनिंग डे शानदार रहा था. आइए चलते हैं फिल्म के अब तक के कलेक्शन के बारे में जानते हैं.

5 दिन में O Romeo ने कितने की कमाई की?

Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया. Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की. Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया. Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.75 करोड़ का ही कलेक्शन किया. Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. हालांकि, ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं इसमें अभी बदलाव हो सकता है.

Total : वहीं अगर बात करें इसके अब तक के चार दिनों के कुल कलेक्शन की तो 'ओ रोमियो' ने अब तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है.

O Romeo ने इन दो फिल्मों को चटाई धूल

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर 'ओ रोमियो' के पांच दिन के कलेक्शन को अगर एक्टर की बाकी फिल्मों से कम्पेयर किया जाए, तो 'ओ रोमियो' ने अपने पांचवे दिन के कलेक्शन से शाहिद की दो फिल्मों को धूल चटा दी है. पहली 'बदमाश कम्पनी' और दूसरी 'फटा पोस्टर निकला हीरो'...बता दें कि, 'बदमाश कम्पनी' ने भारत में 34.98 करोड़ रुपए की कमाई थी और 'फटा पोस्टर निकला हीरो' ने भारत में 36.37 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं 'ओ रोमियो' ने पांच दिन में ही 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो शाहिद की इन दोनों फिल्मों से ज्यादा है.

Read more