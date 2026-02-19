O Romeo Box Office Collection Day 6: 6 दिनों में बजट के कितने करीब पहुंची 'ओ रोमियो'? शाहिद कपूर की टॉप 10 फिल्मों में बनाई ये जगह

O Romeo Box Office Collection: 'ओ रोमियो' धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है. लगातार उतार-चढ़ाव के बीच फिल्म ने शाहिद कपूर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.

O Romeo Box Office Collection Day 6: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. मूवी को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और लगातार इसके कलेक्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इसी के साथ फिल्म ने इतने करोड़ की कमाई कर ली है कि, शाहिद कपूर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह में बना ली है. तो चलिए जानते हैं कि, 'ओ रोमियो' ने छ दिन में कितने का कलेक्शन (O Romeo Box Office Collection Day 6) किया और ये बजट से कितनी दूर है साथ ही इसने शाहिद कपूर की टॉप फिल्मों (Shahid Kapoor Top 10 Movies) में कौन से पायदान पर है.

दर्शकों को सिनेमाघरों तक क्यों नहीं खींच पा रही O Romeo?

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्मों में से एक हैं, लेकिन इसके कम प्रमोशन की वजह से हाईप उतनी नहीं बनी जितनी बाकी फिल्मों को लेकर देखने को मिलता है और अब इसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में साफ देखने को मिल रहा है. हालांकि, फिल्म ने 8.5 करोड़ रुपए से शानदार ओपनिंग की और अगले ही दिन फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, लेकिन इसके बाद इसका डाउन फॉल शुरू हो गया. आइए जानते हैं 6 दिनों में 'ओ रोमियो' बजट (O Romeo Budget) के कितने करीब पहुंच पाई है.

6 दिन में O Romeo ने कितने की कमाई की?

Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया. Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की. Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया. Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया. Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें अभी बदलाव हो सकते हैं.

Total : वहीं अगर बात करें इसके अब तक के छ: दिनों के कुल कलेक्शन की तो 'ओ रोमियो' ने अब तक 43.85 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

टॉप 10 फिल्मों में O Romeo को कौन सी जगह मिली?

शाहिद कपूर की हालिया फिल्म के कलेक्शन में भले ही उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच फिल्म ने एक्टर की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री कर ली है. बता दें कि, शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने टॉप 10 की लिस्ट में 'फटा पोस्टर निकला हीरो', 'बत्ती गुल मीटर चालू' और 'कमीने' को पीछे छोड़ते हुए 7वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है.

बजट से कितनी दूर है O Romeo?

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर 'ओ रोमियो' का बजट 75 से 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और फिल्म ने 6 दिनों में भारत में 43.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 65 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है. अगर यह ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो फिल्म जल्द ही 70 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. ऐसे में अगर देखा जाए तो 'ओ रोमियो' अपने बजट से सिर्फ कुछ कदम ही दूर है, लेकिन इसे हिट होने के लिए बजट से 5 से 10 करोड़ रुपए की एक्ट्रा कमाई करनी होगी.

