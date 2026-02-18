ENG हिन्दी
O Romeo Box Office Collection Day 6: शाहिद कपूर की फिल्म 6वें दिन छापे इतने करोड़, 50 करोड़ के पहुंची बेहद करीब

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' वर्किंग डे में भी शानदार कमाई कर रही है. फिल्म अब 50 करोड़ के आंकड़े के करीब भी पहुंच गई है. आइए जानते हैं इस फिल्म ने 6वें दिन कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 18, 2026 9:48 PM IST

o romeo

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से जादू चला दिया है. वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'ओ रोमियो' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. क्रिटिक्स और दर्शकों से मिल रही तारीफों के बीच, यह फिल्म अब 50 करोड़ के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है. आइए जानते हैं कि फिल्म के छठे दिन के कारोबार और अब तक के टोटल कमाई के बारे में.

छठे दिन का हाल

फिल्मों के लिए अक्सर सोमवार से गुरुवार यानी वर्किंग डेज का समय अग्निपरीक्षा जैसा होता है, लेकिन 'ओ रोमियो' ने इस परीक्षा को बखूबी पार किया है. मीडिया रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.50 करोड़ रुपये (अनुमानित) का कलेक्शन किया है. हालांकि सोमवार के मुकाबले आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन सप्ताह के बीच में 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करना यह दिखाता है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर अभी भी क्रेज बना हुआ है.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

शुरुआती 6 दिनों में 'ओ रोमियो' का प्रदर्शन ग्राफ काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन कुल मिलाकर यह एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हो रही है. फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 9.01 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ छापे थे. फिल्म ने तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 11 करोड़ कमाए. फिल्म के लिए वर्किंग डेज भी ठीक रहा है. फिल्म ने चौथे दिन 5.10 करोड़ कमाए. वहीं पांचवे दिन फिल्म ने 5.90 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने छठवें दिन यानी पहले बुधवार को 3.50 करोड़ की कमाई की. लेकिन यह आंकड़े बदल सकते हैं. इस तरह से फिल्म ने कुल 49.01 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

क्यों पसंद आ रही है 'ओ रोमियो'?

शाहिद कपूर का चॉकलेटी बॉय वाला अंदाज और नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी की मासूमियत दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है. फिल्म को प्रेमियों के खास दिन पर रिलीज करने का फायदा मिला, जिससे शुरुआती तीन दिनों में बंपर ओपनिंग मिली. सोशल मीडिया पर फिल्म के गानों और कहानी की चर्चा ने लोगों को आकर्षित किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

