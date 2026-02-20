O Romeo Box Office Collection Day 7: अपना ही 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर शाहिद कपूर, 7वें दिन की कमाई ने...

ENG हिन्दी
O Romeo Box Office Collection: विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' का क्रेज दर्शकों पर कम होता नजर आ रहा है, बावजूद इसके फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब इसमें एक नया नाम शामिल हो गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 20, 2026 6:09 AM IST

'ओ रोमियो' ने सात दिनों में कितने का कलेक्शन किया?

O Romeo Box Office Collection Day 7: विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति स्टारर (Tripti Dimri) फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब इसका क्रेज दर्शकों के सिर से उतरता हुआ नजर आ रहा है. बावजूद इसके शाहिद कपूर की ये फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है. 'ओ रोमियो' (O Romeo) ने 5 दिनों के कलेक्शन से ही शाहिद की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली. वहीं अब ये शाहिद के 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर है, लेकिन सातवें दिन का कलेक्शन मेकर्स को हैरान कर सकता है. तो चलिए जानते हैं 'ओ रोमियो' ने 7वें दिन (O Romeo Box Office Collection Day 7) कितने का कारोबार किया.

7 दिन में O Romeo ने कितने की कमाई की?

  1. Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
  2. Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.
  3. Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.
  4. Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.85 करोड़ का ही कलेक्शन किया.
  5. Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' ने पांचवे दिन ग्रोथ के साथ 5.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  6. Day 6 (1st Wednesday) : एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' ने छठे दिन गिरावट के साथ 3.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  7. Day 7 (1st Thursday) : शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' के सातवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. फिल्म ने 7वें दिन 3.15 करोड़ रुपए की कमाई की है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें अभी बदलाव हो सकते हैं.

Total : वहीं अगर बात करें इसके अब तक के सात दिनों के कुल कलेक्शन की तो 'ओ रोमियो' ने अब तक 47.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

अपना ही 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं शाहिद

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) की फिल्म 'ओ रोमियो' ने 7 दिनों में 47.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. इस रिकॉर्ड के साथ शाहिद कपूर ने अपनी टॉप 10 लिस्ट की तीन फिल्मों 'फटा पोस्टर निकला हीरो', 'बत्ती गुल मीटर चालू' और 'कमीने' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं अब शाहिद अपना ही 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं. दरअसल, लिस्ट में अब 12 साल पहले आई अगली फिल्म 'हैदर' है, जिसने 55.93 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. हालांकि, इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 'ओ रोमियो' को अभी 8.78 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी.

क्या हैदर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी O Romeo?

'ओ रोमियो' (O Romeo) के अब तक कलेक्शन्स को देखते हुए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि, क्या शाहिद कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'हैदर' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? एक्शन ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अभी तक सिर्फ 47.15 करोड़ का ही कलेक्शन किया है. ऐसे में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है. क्रिटिक्स के मुताबिक, फिल्म को वीकेंड का फायदा मिल सकता है. ऐसे में अब देखना ये है कि, क्या शाहिद अपने ही 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं.

